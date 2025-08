Wasserspringerin Michelle Heimberg steht an der WM in Singapur im Wettkampf vom 3-m-Brett im Halbfinal.

WM in Singapur

Nach ihrem 5. Platz zum WM-Auftakt am Samstag vom 1-m-Brett ist Michelle Heimberg auch problemlos in ihre eigentlich stärkere Disziplin vom 3-m-Brett gestartet. In der Qualifikation reichte es der Aargauerin zu Platz 4.

«Im Grossen und Ganzen bin ich sehr zufrieden», meinte Heimberg kurz nach ihrem Wettkampf im SRF-Interview. Die 25-Jährige gab sich ambitioniert: «Das Ziel ist aber, dass es im Halbfinal und Final noch besser kommt.»

Die beste Wertung stellte die Chinesin Jen Chia auf. Die Halbfinals und der Final sind für Samstag angesetzt.