Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft ist zurück im Rennen um einen Platz an der WM 2027.

Das Schweizer Männer-Nationalteam hat auf die Startniederlage in der Vorqualifikation für die WM 2027 reagiert. In Freiburg schlug das Team von Ilias Papatheodorou die Ukraine 66:64.

Matchwinner war Selim Fofana. Der 26-jährige Genfer von Iraklis Thessaloniki war mit 18 Punkten nicht nur der erfolgreichste Werfer. Er erzielte 0,6 Sekunden vor der Schlusssirene auch den entscheidenden Korb.

Kein ukrainischer «Buzzer Beater»

Beinahe hätten die Ukrainer, die nie aufsteckten und dreimal einen 7-Punkte-Rückstand wettmachten, aber auch noch darauf eine Antwort gefunden. Der Treffer der Osteuropäer fiel jedoch knapp nach der Sirene.

Die vorletzte Partie in der Vor-Qualifikation bestreitet die Schweiz am nächsten Mittwoch gegen die Slowakei. Das erste Aufeinandertreffen mit den Slowaken hatten die Schweizer verloren. Die beiden besten Teams der Dreiergruppe ziehen in die eigentliche Qualifikation für die WM 2027 in Katar ein.