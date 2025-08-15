Nach Bronze über 5000 m sichert sich der Schweizer im Inline-Speedskating über 10'000 m die Silbermedaille.

Legende: Nimmt zwei Medaillen nach Hause Livio Wenger. imago images/Xinhua

Livio Wenger hat an den World Games in Chengdu für die 14. Schweizer Medaille gesorgt. Im Ausscheidungsrennen über 10'000 m musste sich der Luzerner im Final dem Kolumbianer Juan Jacobo Mantilla Pinilla geschlagen geben. Bronze ging an den Franzosen Martin Ferrie.

Für «Leder» rehabilitiert

Wenige Stunden zuvor hatte Wenger seine zweite Medaille in China noch knapp verpasst. Im 1000-m-Sprint schaute für den 32-Jährigen Rang 4 heraus. Er blieb exakt eine Zehntelsekunde hinter dem drittplatzierten Inder Anandkumar Velkumar zurück. Den Titel holte sich der Spanier Jhoan Sebastian Guzman Bitar vor Jhon Edwar Tascon Holguin aus Kolumbien.

Damit nimmt der Schweizer Inline-Speedskater und Eisschnellläufer Wenger insgesamt zwei Medaillen mit nach Hause. Im Punkterennen über 5000 m hatte er Bronze gewonnen.