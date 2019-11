Die 34-jährige Dominatorin des Rollstuhl-Rennsports war am Sonntag zu Gast in der Sendung «sportpanorama». Sie beantwortete dort auch sehr persönliche Fragen.

Manuela Schär gewann die letzten 11 Marathons, zuletzt triumphierte sie vor einer Woche in New York. Am Sonntag äusserte sich die Luzernerin unter anderem zu diesen Themen:

1200 Kalorien oder immer ein bisschen auf Diät

Eine «Durchschnittsfrau» verbraucht pro Tag ca. 2000 Kalorien. Schärs Bedarf liegt aber nur bei rund 1200 Kalorien. Dies, weil zwei Drittel des Körpers gar nicht funktionierten, wie Schär erklärt. «Man muss sich schon bewusst sein, was drinliegt. Ich kann nicht bergeweise Pasta verzehren wie ein Marathon-Läufer. Ich esse möglichst viel Gemüse und auch Eiweiss, denn dieser Bedarf ist beinahe unverändert.»

Wie oft hadert man, wenn man seit 25 Jahren querschnittgelähmt ist?

Als Neunjährige verletzte sich Schär an einem Kindergeburtstag gravierend, als eine Schaukel schlecht im Boden verankert war und zusammenbrach. Schär kann sich noch gut erinnern, was unmittelbar nach dem Unfall passiert ist. Sie verbrachte 6 Monate in Nottwil zur Erst-Rehabilitation. Das sei ein einschneidender Moment gewesen, der ihr Leben und jenes ihrer Familie auf den Kopf gestellt habe.

Das Thema ist jeden Tag präsent. Es gibt Momente, da denke ich ‹das wäre jetzt nicht nötig›. Aber ich hadere nicht jeden Tag, nein.

Würde Schär ihre Medaillen hergeben, um wieder laufen zu können?

Diese Frage beantwortet Schär auch heute noch ohne zu zögern wie folgt: «Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich keine Frage. Es geht nichts über die Gesundheit, sie ist das Allerwichtigste. Ein fitter, guter funktionierender Körper ist so etwas Schönes, da würde ich natürlich sofort tauschen.»

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 10.11.2019, 18:30 Uhr