Die Schweizerinnen besiegen Finnland im Olympia-Viertelfinal mit 1:0 und spielen in Mailand um die Medaillen.

Matchwinnerin für die Nati ist Andrea Brändli, die alle 40 Schüsse auf ihr Tor abwehrt. Alina Müller erzielt das einzige Tor.

Im Halbfinal trifft die Schweiz am Montagabend auf Kanada.

Als wäre es nicht ohnehin schon spannend genug gewesen, nahmen die sichtlich auf dem Zahnfleisch gehenden Schweizerinnen in den Schlussminuten auch noch zwei Strafen. Die Finninnen warfen nochmals alles in die Waagschale und erspielten sich alleine in der 60. Minute noch einmal drei hochkarätige Torchancen.

Doch sowohl Viivi Vainikka als auch zweimal Nelli Laitinen brachten die Scheibe aus besten Positionen nicht an der famos aufgelegten Andrea Brändli vorbei. Mit den Paraden Nummern 38, 39 und 40 verhalf die Schlussfrau der taumelnden Nati über die Ziellinie und sorgte dafür, dass der Schweizer Medaillentraum weiterlebt.

Müller trifft als einzige

Für den Unterschied auf dem Skoreboard hatte Alina Müller gesorgt. Die Schweizer PWHL-Söldnerin liess ihre Klasse in der 35. Minute aufblitzen und brachte die Schweiz nach einem Bully-Gewinn in der offensiven Zone reaktionsschnell in Führung. Müller erwischte Sanni Ahola im finnischen Gehäuse mit einem flachen Schuss zwischen den Beinen.

Nach dem Führungstor geriet die Schweiz immer stärker unter Druck. Die Finninnen installierten sich teils minutenlang in der Zone der Schweizerinnen und schnürten diese ein. Die Schützlinge von Nati-Coach Colin Muller verteidigten jedoch extrem solidarisch, warfen sich in die Schüsse und räumten im Slot nach Kräften auf. Und als die Finninnen doch einen Weg an der Verteidigung vorbei fanden, war Brändli im Schweizer Tor zur Stelle.

Ein Sieg fehlt zur Medaille

Dank dem Viertelfinal-Erfolg ist die Schweiz, bei der Captain Lara Stalder nach ihrer Kopfverletzung gegen Finnland wieder mit an Bord war, nur noch ein Sieg vom Gewinn einer Olympiamedaille entfernt. Am Montagabend ab 21:10 Uhr geht es für das Muller-Team im Halbfinal gegen Kanada weiter.

Ein Schweizer Sieg gegen die «Ahornblätter» käme einer Sensation gleich. Die realistische Chance auf den Medaillengewinn dürfte sich der Nati am Donnerstag im Bronze-Spiel bieten. Im zweiten Halbfinal sind die USA gegen Schweden haushoher Favorit.

Milano Cortina 2026