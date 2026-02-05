Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney waren für die Olympia-Abfahrt im Schweizer Team schon vor dem 2. Training gesetzt. Um den vierten Startplatz stachen in Bormio Niels Hintermann und Stefan Rogentin.

Das Swiss-Ski-Trainerteam hatte vorgängig die vierte Zwischenzeit als massgeblich für das interne Duell definiert. Bei dieser hatte Rogentin, der das Training eröffnete, gegenüber Hintermann um 43 Hundertstelsekunden die Nase vorn. Dass Letzterer in den letzten 30 Fahrsekunden noch aufholte und sich gesamthaft betrachtet als 9. vor seinem Teamkollegen (14.) klassierte, spielte keine Rolle – Rogentin nahm nach der Zwischenzeit auch merklich Tempo raus. Gut anderthalb Stunden nach dem Training bestätigte Swiss-Ski: Der Bündner hat sich das Startticket gesichert.

Für Hintermann ist der Ausgang bitter: Im Weltcup hatte er mit einem 6. und 7. Platz die besseren Resultate erzielt als Rogentin, der die Kriterien in der Abfahrt mit einem 8. und 14. Rang erfüllt hatte.

Italiener machen Dampf

Dem 2. Trainingslauf den Stempel aufdrücken konnte ein italienisches Trio. Mattia Casse stellte mit einem Torfehler die Bestzeit auf. Dahinter klassierten sich seine Teamkollegen Florian Schieder (+0,45 Sekunden) und Giovanni Franzoni (+0,87).

Die weiteren Schweizer liessen es verhältnismässig ruhig angehen. Am schnellsten war Monney als 6. mit 1,16 Sekunden Rückstand auf Casse unterwegs. Wie Rogentin ging er im Schlussteil kein Risiko ein. Marco Odermatt (23.) und Franjo von Allmen (26.) nahmen sich ebenfalls zurück. Von Allmen, der beim Zielsprung sogar noch eine kleine Showeinlage zeigte, liess offen, ob er das dritte Training am Freitag bestreiten wird.

Ernst gilt es dann am Samstag. Ab 11:30 Uhr wird in Bormio in der Abfahrt um die Olympiamedaillen gefahren.