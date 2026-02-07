Das Schweizer Duo im Mixed-Curling bezwingt Tschechien deutlich 10:3.

Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller reagieren damit auf das 7:13 gegen Schweden.

Nach 6 Spielen steht das Ehepaar bei 3 Siegen und muss um die Playoffs bangen.

Das Schweizer Duo hat die letzte Chance im Rennen um die Top 4 und damit einen Halbfinal-Platz gewahrt. Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller gewannen das Duell mit dem tschechischen Team um Julie Zelingrova und Vit Chabicovsky am Samstagabend klar 10:3. Die Entscheidung fiel im 5. End, als Schwaller-Hürlimann ein Viererhaus gelang und daraus ein 7:2-Vorsprung resultierte.

Gegen Schweden bei Halbzeit noch vorne

Der Schweizer Medaillentraum im Mixed-Curling war wenige Stunden zuvor nach der 7:13-Niederlage gegen das schwedische Geschwisterpaar Isabella und Rasmus Wrana in weite Ferne gerückt. Gegen Schweden glich das Spiel des Schweizer Ehepaars wie so oft im laufenden Turnier einem steten Auf und Ab. Im 4. End nutzte Schwaller-Hürlimann ein kleines schwedisches Zwischentief konsequent aus und machte mit einem schwierigen Draw zum Abschluss ein Viererhaus perfekt. Damit stellte die Schweiz von 1:3 auf 5:3.

Schweden schreibt in der 2. Hälfte 10 Steine

Nach der kurzen Pause bei Halbzeit konterte das skandinavische Team im 5. End aber umgehend mit einem Viererhaus. Nach dem Schweizer Ausgleich zum 7:7 gerieten in den beiden abschliessenden Ends die Steine des schwedischen Weltmeister-Duos von 2024 deutlich präziser ins Haus als jene der Schweizer.

So konnte die Schweiz auf das schwedische Dreierhaus im 7. End nicht mehr reagieren und musste sich zum Schluss bei grossem Risiko gar nochmals 3 Steine stehlen lassen.

So geht's weiter

Mit nunmehr 3 Siegen und 3 Niederlagen lebt der Medaillentraum für die Schwallers weiter. Nach 6 von 9 Round-Robin-Partien fehlt dem Schweizer Mixed-Doppel aber ein Sieg zu den Top 4. Und das Restprogramm mit Partien gegen den noch ungeschlagenen und bereits qualifizierten Leader Grossbritannien (Sonntag, 14:35), Norwegen (Sonntag, 19:05) und Kanada (Montag, 10:05) präsentiert sich durchaus anspruchsvoll.

Platz Team Spiele Siege Niederlagen 1. Grossbritannien 7 7 2. USA 5 4 1 3. Italien 6 4 2 4. Schweden 7 4 3 5. Kanada 6 3 3 Schweiz 6 3 3 7. Estland 6 2 4 Norwegen 6 2 4 9. Tschechien 6 1 5 10. Südkorea 5 5

*Die ersten 4 Teams am Ende der Round Robin qualifizieren sich für die Halbfinals

Übersicht