Im olympischen Curling-Turnier verliert das Team Tirinzoni die Partie gegen Japan mit 5:7.

Es ist im 3. Einsatz die 1. Niederlage für die Schweizerinnen.

Ihre nächste Partie bestreitet die Equipe des CC Aarau am Samstagabend ab 19:05 Uhr gegen Kanada.

Olympia und Gegner Japan – das passt beim Team Tirinzoni nicht. Vor 4 Jahren in Peking hatte man gegen die Japanerinnen den Halbfinal verloren und blieb am Ende ohne Olympiamedaille. Beim Turnier in Cortina setzte es nun im 3. Spiel die 1. Niederlage ab. Nach einer vor allem im 2. Teil fehlerhaften Vorstellung mussten sich Silvana Tirinzoni und Co. mit 5:7 geschlagen geben.

Das Schweizer Unheil nahm im 7. End seinen Lauf: Statt beim Stand von 4:3 Japan zu zwingen, einen Stein zu schreiben, liess man die Möglichkeit fürs Zweierhaus zu – welche die Asiatinnen dankend annahmen und erstmals in Führung gingen (5:4). Von da an war der Wurm drin bei der Schweiz.

Viele Fehlsteine – sogar bei Pätz

Stellvertretend hierfür war Alina Pätz. Der sonst so nervenstarke Fourth spielte im 8. und 9. End gleich 4 Fehlsteine. Dies hatte zur Folge, dass Japan mit einer 6:5-Führung und dem Recht des letzten Steins ins 10. End gehen konnte. Dies reichte zum verdienten Sieg. Für die Schweizerinnen geht es am Samstagabend mit der Partie gegen Kanada weiter.

