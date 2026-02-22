Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 20. Franjo von Allmen, Gold in der Abfahrt. Mit einem Husarenritt sorgt Franjo von Allmen für einen perfekten Schweizer Auftakt an diesen Olympischen Spielen. Der amtierende Weltmeister und vierfache Abfahrtssieger im Weltcup zaubert eine Traumfahrt auf die teils holprige Stelvio und krallt sich Gold. Bildquelle: Keystone/Michael Buholzer.
-
Bild 2 von 20. Mathilde Gremaud, Gold im Freeski Slopestyle. Einen Tag nach ihrem 26. Geburtstag darf sich Mathilde Gremaud Doppel-Olympiasiegerin im Slopestyle nennen. Ihre 86,96 Punkte kann niemand knacken – auch nicht ihre grösste Widersacherin Eileen Gu (CHN), die in der Entscheidung Nerven zeigt. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.
-
Bild 3 von 20. Von Allmen/Nef und Odermatt/Meillard: Gold & Silber in Team-Kombi. Die Schweiz feiert in der olympischen Team-Kombination in Bormio einen Doppelsieg. Überragender Swiss-Ski-Athlet ist dabei Tanguy Nef, der das Team Schweiz 2 (mit Franjo von Allmen) mit einem sensationellen Slalom-Lauf von Platz 4 zur Goldmedaille vor dem Tandem Marco Odermatt/Loïc Meillard führt. Bildquelle: Keystone/Michael Buholzer.
-
Bild 4 von 20. Gregor Deschwanden, Bronze auf der Normalschanze. Es ist die zu diesem Zeitpunkt überraschendste Schweizer Medaille: Skispringer Gregor Deschwanden gewinnt auf der Normalschanze von Predazzo sensationell Olympiabronze. Von seinem Skisprung-Märchen wird er selbst überrascht: Die Kleider für die Medaillenfeier hat er nicht dabei – und muss sie ausleihen. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 5 von 20. Franjo von Allmen und Marco Odermatt: Gold & Bronze im Super-G. Er tut es schon wieder, zum 3. Mal in seinem 3. Olympia-Rennen. Franjo von Allmen ist dreifacher Olympiasieger! Der Berner Oberländer zeigt auch im Super-G auf der Stelvio eine unwiderstehliche Fahrt. Marco Odermatt bleibt Bronze. Bildquelle: Keystone/Michael Buholzer.
-
Bild 6 von 20. Marco Odermatt und Loïc Meillard: Silber & Bronze im Riesenslalom. Beinahe kommt es zu einem Schweizer Dreifachsieg, doch Lucas Pinheiro Braathen hat etwas dagegen. Marco Odermatt und Loïc Meillard dürfen sich dennoch über ihre dritte resp. zweite Medaille an diesen Spielen freuen. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Rebecca Blackwell.
-
Bild 7 von 20. Loïc Meillard, Gold im Slalom. Auch im fünften und letzten Olympia-Rennen der Männer bei den Alpinen hat die Schweiz Grund zum Jubeln. Und wie: Nach Silber in der Team-Kombi und Bronze im Riesenslalom gibt es für Loïc Meillard im Slalom die Krönung. Er sichert sich Gold und reist damit mit einem kompletten Medaillensatz aus Bormio ab. Bildquelle: Keystone/Michael Buholzer.
-
Bild 8 von 20. Nadine Fähndrich und Nadja Kälin, Silber im Teamsprint, Langlauf. Im Langlauf-Teamsprint in der freien Technik zeigen Nadine Fähndrich und Nadja Kälin eine formidable Leistung und holen souverän die Silbermedaille. Einzig die schwedischen Topfavoritinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist laufen knapp vor der Schweiz ins Ziel. Bildquelle: Keystone/EPA/HANNIBAL HANSCHKE.
-
Bild 9 von 20. Camille Rast, Silber im Slalom. Mikaela Shiffrin zeigt eine Machtdemonstration, hinter der Amerikanerin ist Camille Rast «The Best of the Rest». Auf den letzten Drücker sorgt die Westschweizerin doch noch für eine Medaille für die Schweizer Skirennfahrerinnen an diesen Spielen. Nach dem 1. Durchgang lag sie noch auf dem 4. Zwischenrang. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 10 von 20. Marianne Fatton, Gold im Sprint des Ski Mountaineerings. Die Wechsel machen am Ende den Unterschied: Marianne Fatton packt ihre Ski erst im Eilzugtempo auf den Rücken und später wieder an die Füsse. Da kann auch die langjährige Weltnummer 1 Emily Harrop nicht mithalten. Die Neuenburgerin fährt überlegen zum ersten Olympiagold in der Geschichte des Ski Mountaineerings. Bildquelle: Imago/Imagn Images.
-
Bild 11 von 20. Eishockey-Nati Frauen, Bronze. 12 Jahre nach Bronze in Sotschi gibt es für die Schweizerinnen wieder Olympia-Edelmetall. Im Bronzespiel zwingen sie Schweden in der Verlängerung in die Knie. Siegtorschützin? Alina Müller – wie vor 12 Jahren in Sotschi. Bildquelle: Keystone/Salvatore di Nolfi.
-
Bild 12 von 20. Fanny Smith, Silber im Skicross. Der grosse Olympia-Final der Skicrosserinnen ist nichts für schwache Nerven. Fanny Smith überholt Topfavoritin Sandra Näslund nach deren Fehler und holt sich hinter der Deutschen Daniela Maier Silber. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.
-
Bild 13 von 20. Noé Roth, Silber im Aerials. Der 25-Jährige zeigt im Superfinal den «Back-Double-Full-Double-Full-Full» – zwei Rückwärtssalti mit je zwei Schrauben, gefolgt von einem Salto mit einer Schraube – und landet den Sprung souverän. Roth jubelt. Er weiss, dass dieser Sprung für eine Medaille reicht – am Ende zu Silber. Bildquelle: Keystone/Michael Buholzer.
-
Bild 14 von 20. Curling-Männer, Bronze. Auf die Tränen vom Vortag folgt die Erlösung. Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin holen in Cortina d'Ampezzo Bronze. Im Spiel um Platz 3 behält das Quartett gegen Norwegen wie schon in der Round Robin die Oberhand: 9:1 heisst es zugunsten der Schweizer. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 15 von 20. Aerials-Mixed-Team, Silber. Das Schweizer Aerials-Team erobert im Mixed-Wettkampf etwas überraschend die Silbermedaille. Grossen Anteil am Erfolg haben Pirmin Werner und Noé Roth, die im Final der Top 4 mit Sprüngen mit jeweils fünf Schrauben mächtig Punkte einheimsen, nachdem Lina Kozomara ihren Sprung im 2. Durchgang nicht stehen konnte. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Gregory Bull.
-
Bild 16 von 20. Alex Fiva, Bronze im Skicross. Alex Fiva ist neu zweifacher Olympia-Medaillengewinner. Zunächst scheint es, als würde der Bündner wie vor vier Jahren in China zu Silber fahren, letztlich entscheidet im Schneetreiben von Livigno bei schlechter Sicht das Zielfoto im Kampf um Rang 2 zu Ungunsten Fivas und zu Gunsten des Lokalmatadors Federico Tomasoni. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.
-
Bild 17 von 20. Marianne Fatton und Jon Kistler, Silber in «Skimo»-Mixed-Staffel. Die Westschweizerin doppelt nach ihrem Sprintgold nach: An der Seite von Jon Kistler sichert sich Marianne Fatton in der Mixed-Staffel des Ski Mountaineerings Silber. Bildquelle: Keystone/Michael Buholzer.
-
Bild 18 von 20. Nadja Kälin, Bronze über 50 km klassisch, Langlauf. Zum allerersten Mal überhaupt ergattert eine Schweizer Langläuferin bei Winterspielen eine Einzelmedaille. Nadja Kälin hat dank einem beherzten Rennen über die Königsdistanz von 50 km die Premiere möglich gemacht und kehrt nun doppelt ausgezeichnet aus dem Val di Fiemme heim. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Matthias Schrader.
-
Bild 19 von 20. Viererbob mit Pilot Michael Vogt, Bronze. Eine Aufholjagd katapultiert den schweren Schweizer Schlitten im Eiskanal in Cortina doch noch aufs Podest. Dank des Vorsprungs von winzigen 4 Hundertstelsekunden strahlen nach der Konkurrenz im Viererbob Steuermann Michael Vogt und seine Anschieber Andreas Haas, Amadou Ndiaye sowie Mario Aeberhard (von links) gemeinsam um die Wette. Bildquelle: Keystone/ EPA/DANIEL DAL ZENNARO.
-
Bild 20 von 20. Curling-Frauen, Silber. Für die Equipe von Skip Silvana Tirinzoni (ganz rechts) wird es nach der Final-Niederlage gegen Schweden Silber. Trotz dem Ende der 20-jährigen Durststrecke für die Schweizer Curlerinnen verdrücken Ersatzfrau Stefanie Berset, Selina Witschonke, Carole Howald, Alina Pätz und Tirinzoni (v.l.) im ersten Moment auf dem Treppchen auch ein paar Tränen. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.