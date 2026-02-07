Das Schweizer Duo im Mixed-Curling muss sich Schweden mit 7:13 geschlagen geben und kassiert im 5. Spiel die 3. Niederlage.

Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller drehen die Partie zwar mit einem Viererhaus, geben sie danach aber wieder aus der Hand.

Bereits am Samstagabend steht für das Ehepaar mit dem Duell mit Tschechien (19:05 live bei SRF) die nächste Partie an.

Der Schweizer Medaillentraum im Mixed-Curling ist nach einer 7:13-Niederlage gegen das schwedische Geschwisterpaar Isabella und Rasmus Wrana in weite Ferne gerückt. Nach 3 Niederlagen aus 5 Partien stehen Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller mit dem Rücken zur Wand und dürfen sich in den restlichen 4 Round-Robin-Partien kaum mehr Ausrutscher leisten, wenn sie noch in den Halbfinal einziehen wollen.

Gegen Schweden glich das Spiel des Schweizer Ehepaars wie so oft im laufenden Turnier einem steten Auf und Ab. Im 4. End nutzte Schwaller-Hürlimann ein kleines schwedisches Zwischentief konsequent aus und machte mit einem schwierigen Draw zum Abschluss ein Viererhaus perfekt. Damit stellte die Schweiz von 1:3 auf 5:3.

Schweden schreibt in der 2. Hälfte 10 Steine

Nach der kurzen Pause bei Halbzeit konterte das skandinavische Team im 5. End aber umgehend mit einem Viererhaus seinerseits. Im Anschluss konnte die Schweiz zwar nochmals zum 7:7 ausgleichen, doch in den beiden abschliessenden Ends gerieten die Steine des schwedischen Weltmeister-Duos von 2024 deutlich präziser im Haus als die Schweizer Steine.

So konnte die Schweiz auf das schwedische Dreierhaus im 7. End nicht mehr reagieren und musste sich zum Schluss bei grossem Risiko gar nochmals 3 Steine stehlen lassen.

So geht's weiter

Möglichkeit auf Rehabilitierung erhält das Schweizer Duo bereits am Samstagabend. Ab 19:05 Uhr steht das Duell mit dem bislang sieglosen tschechischen Team um Julie Zelingrova und Vit Chabicovsky auf dem Programm. Dabei will sich die Schweiz mit einem Sieg noch im Rennen um die Top 4 und damit einen Halbfinal-Platz halten.

