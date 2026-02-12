Die Schweizer Curler feiern bei den Olympischen Spielen einen gelungenen Einstand und bezwingen die USA mit 8:3.

Die Entscheidung führt das Team von Skip Yannick Schwaller im 6. und 7. End herbei, als es von 3:2 auf 8:2 davonzieht.

In der 2. Partie trifft die Schweiz in Cortina am Freitagmorgen auf Tschechien (ab 8:55 Uhr live auf SRF zwei).

Nach dem enttäuschenden Round-Robin-Aus im Mixed-Curling-Wettbewerb ist Skip Yannick Schwaller erfolgreich ins Männer-Turnier gestartet. Gegen die USA geriet das Team um Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel nie in Rückstand.

Im 4. End konnten die Schweizer mit einem Zweierhaus zum 3:1 erstmals leicht davonziehen. Für die entscheidende Differenz sorgten sie dann aber nach der kurzen Pause bei Halbzeit. Nach einem Dreierhaus im 6. End konnten Schwaller und Co. im folgenden Abschnitt 2 Steine zum 8:2 stehlen. Ein End später gab das US-amerikanische Team um Skip Daniel Casper die Partie beim Stand von 3:8 auf.

So geht's weiter

Am Freitag stehen für die Schweiz gleich 2 Spiele auf dem Programm. Gegen Tschechien (ab 9:05 Uhr) und China (ab 19:05 Uhr) will das Schweizer Quartett jeweils als Favorit den guten Start bestätigen und den Grundstein für einen Halbfinal-Einzug legen.

Milano Cortina 2026