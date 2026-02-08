Die 6 Schweizer Alpin-Snowboarderinnen und Snowboarder können an den Olympischen Spielen in Livigno nicht um die Medaillen mitreden.

Julie Zogg und Dario Caviezel – die Einzigen in der K.o.-Phase – bleiben im Achtelfinal hängen.

Das Schweizer Team verpasst auf dem Alpin-Snowboard wie schon 2022 die Medaillen. Dario Caviezel als 7. der Qualifikation und Julie Zogg als 11. mussten in ihren Achtelfinal-Heats jeweils ihrem Gegenüber zum Sieg gratulieren. Die nach dieser Saison abtretende Zogg rutschte im unteren Teil leicht weg und musste sich der Italienerin Elisa Caffont geschlagen geben. Auch Caviezel zog im Duell mit Mirko Felicetti gegen einen Einheimischen den Kürzeren.

Bereits in der Qualifikation war der Rest der Schweizer Delegation ausgeschieden. Caviezels Ehefrau Ladina Caviezel musste bei ihrem letzten Grossanlass – auch die 32-Jährige tritt auf Ende Saison zurück – eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Als 23. verpasste sie den Cut der besten 16 um über 2 Sekunden. Ihre Teamkolleginnen Flurina Bätschi und Xenia von Siebenthal verpassten die K.o.-Phase als 18. und 19. deutlich knapper.

Bei den Männern hatte Gian Casanova – der zweite Schweizer am Start – nach dem ersten von 2 Qualifikationsläufen zwar auf Achtelfinal-Kurs gelegen. Nach einem verpatzten 2. Durchgang musste der 25-Jährige allerdings ebenfalls vorzeitig die Segel streichen.

Ledeckas Plan geht nicht auf

Ester Ledecka, die im Parallel-Riesenslalom sowohl 2018 als auch 2022 Gold geholt hatte, musste eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Nach der deutlichen Bestzeit in der Qualifikation verlor sie das Viertelfinal-Duell mit der Österreicherin Sabine Payer knapp. Die tschechische Alleskönnerin – 2018 auch Olympiasiegerin im Super-G und letztes Jahr Bronzegewinnerin in der WM-Abfahrt – hatte für den Event auf die zeitgleiche Olympia-Abfahrt in Cortina verzichtet.

