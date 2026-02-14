«Auf Fehler der Deutschen hoffen», lautet das Motto der Schweizer Bob-Hoffnungen an den Spielen in Cortina.

Mit 31 Medaillen ist Bob hinter Ski Alpin der grösste Schweizer Garant an Olympischen Winterspielen. Allerdings gab es seit dem Triumph von Beat Hefti und Alex Baumann 2014 in Sotschi keinen Podestplatz nicht mehr.

Ab Sonntag rasen die Bob-Athletinnen und Athleten den Eiskanal in Cortina runter. Dabei macht die grösste Schweizer Medaillen-Hoffnung im Monobob, Doppel-Europameisterin Melanie Hasler, den Anfang. Der Vorteil für die Aargauer Pilotin: In der Einzeldisziplin herrschen mit dem Einheitsschlitten für alle die gleichen Bedingungen.

Bei den Männern lautet die Devise: Auf Fehler der Deutschen hoffen. Die Bob-Übermacht stahl Haslers Lebenspartner Michael Vogt in dieser Weltcupsaison in allen Zweier- und Viererrennen die Show. «Sie sind natürlich der Favorit. Aber wir wollen die zweite Nation sein und sie vielleicht sogar zu Fehlern zwingen», erklärte Vogt.

Bob-Programm an Olympia Box aufklappen Box zuklappen Sonntag, 15. Februar

Monobob Frauen, 1. und 2. Lauf Montag, 16. Februar

Zweierbob Männer, 1. und 2. Lauf

Monobob Frauen, 3. und 4. Lauf Dienstag, 17. Februar

Zweierbob Männer, 3. und 4. Lauf Freitag, 20. Februar

Zweierbob Frauen, 1. und 2. Lauf Samstag, 21. Februar

Viererbob Männer, 1. und 2. Lauf

Zweierbob Frauen, 3. und 4. Lauf Sonntag, 22. Februar

Viererbob Männer, 3. und 4. Lauf Alle Bob-Entscheidungen können Sie live auf SRF verfolgen.

Um den Medaillen-Fluch zu brechen, «muss in vier Läufen alles passen», analysierte Hasler. Das gilt auch für die Olympia-Debütanten Cédric Follador, Timo Rohner und Debora Annen.

Milano Cortina 2026