Für Sightseeing bleibt Eiskunstlauf-Choreograf Benoît Richaud bei Olympia in Italien nur wenig Zeit. Denn in der Milano Ice Skating Arena ist er quasi im Dauereinsatz. Der frühere Eistänzer wirkt bei mehr als einem Dutzend Programmen mit und dürfte damit einer der gefragtesten Menschen dieser Winterspiele sein – und wohl auch einer der fleissigsten.

Dass der 38-Jährige so viele Sportlerinnen und Sportler betreut, ist inzwischen auch zum Social-Media-Hit geworden. So vertrauten dem Franzosen allein im Kurzprogramm der Männer am Dienstag 16 Athleten. In der Kür am Freitag war Richaud für 4 Läufer unterschiedlicher Nationen verantwortlich. Entsprechend musste der Choreograf immer wieder sein Outfit wechseln – teils innert nur weniger Minuten.

Dass Choreographen im Eiskunstlauf mehrere Sportlerinnen und Sportler betreuen, ist keine Seltenheit. So arbeitet beispielsweise auch der Belgier Adam Solya für viele verschiedene erfolgreiche Athletinnen und Athleten.