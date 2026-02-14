Die Norwegerin Maren Kirkeeide triumphiert an den Olympischen Spielen etwas überraschend im Biathlon-Sprint.

Das Podest in Antholz komplettieren die beiden Französinnen Océane Michelon und Lou Jeanmonnot.

Lea Meier beendet das Rennen als beste Schweizerin auf Rang 13.

Erst ein Weltcup-Rennen hat Maren Kirkeeide in ihrer Karriere gewonnen, doch nun ist sie Olympiasiegerin. Die Norwegerin blieb im Sprint über 7,5 Kilometer am Schiessstand fehlerlos und zeigte auch in der Loipe eine starke Leistung. So konnte sie auf der Schlussrunde die zuvor führende Französin Océane Michelon noch abfangen und triumphierte mit einem Vorsprung von 3,8 Sekunden.

20 Sekunden hinter Michelon musste sich deren Landsfrau Lou Jeanmonnot mit Bronze begnügen. Die Gesamtweltcup-Leaderin vergab den Sieg mit einem Fehler beim Stehendanschlag. Gar nichts mit der Entscheidung hatte Julia Simon zu tun. Die zweifache Olympiasiegerin bei Milano Cortina 2026 landete nach 2 Schiessfehlern und einer schwachen Laufleistung auf Platz 34.

Meier verpasst Diplom knapp

Aus Schweizer Sicht vermochte Lea Meier mit einer fehlerfreien Schiessleistung zu überzeugen. Am Ende büsste die 24-Jährige als 13. aber trotzdem 1:16,5 Minuten auf die Siegerinnenzeit ein. Auf ein olympisches Diplom fehlten der Bündnerin allerdings nur gut 7 Sekunden.

Deutlich weiter hinten klassierten sich die weiteren Schweizerinnen. Amy Baserga (29.) schaffte es nach einem Schiess-Fehler gerade noch in die Top 30. Aita Gasparin (55., 1 Fehler) und Lena Häcki-Gross (60., 4 Fehler) kamen überhaupt nicht auf Touren, reihten sich aber gerade noch unter den besten 60 ein, die in der Verfolgung starten dürfen.

So geht's weiter

Am Sonntag steht in Antholz sowohl die Verfolgung der Männer (11:15 Uhr) als auch diejenige der Frauen (14:45 Uhr) auf dem Programm. Beide Rennen sehen Sie bei SRF live im kommentierten Stream.

Milano Cortina 2026