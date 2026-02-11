Die Frage, ob das Team Schwaller in seiner aktuellen Ausgabe so stark sei wie noch nie, beantwortet Yannick Schwaller ohne zu zögern mit «Ja!» – eine klare Ansage. Das Out im Mixed-Curling mit Ehefrau Briar Schwaller-Hürlimann ist so weit abgehakt. Auch die körperlichen Nachwehen will der 30-Jährige nicht mitschleppen: «Jetzt muss ich ja nicht mehr wischen.»

Extrem viel Gewicht verteile sich auf Ellbogen und Handgelenke, erklärt Schwaller. Die Physios leisteten aber eine hervorragende Arbeit. «Es hilft sicher, dass ich schon in der Halle gespielt habe», blickt der Solothurner schon dem Startspiel am Donnerstag gegen die USA entgegen.

Letzten Schliff in einem Trainingsblock geholt

Das Team um Skip Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin ist mit viel Selbstvertrauen nach Italien gereist. Kurz vor Weihnachten gewannen die Schweizer in Saskatoon erstmals einen Grand-Slam-Event. Zuvor mussten sie sich an der EM erst im Final im Zusatzend den Schweden geschlagen geben.

«Es ist die beste Curling-Saison, die ich je erlebt habe», sagt denn auch Routinier Sven Michel. «Von den Resultaten her können wir nicht viel mehr machen vor den Olympischen Spielen. Aber klar, es gibt immer Spielraum nach oben», findet Schwarz-van Berkel.

Schwallers Schwiegervater weiss, wie es geht

Das Team holte sich den letzten Schliff für Milano Cortina in einem dreiwöchigen Trainingsblock, ein solcher war zuvor wegen der Wettkämpfe nicht möglich. Die Olympiamedaille will keiner aus dem Quartett explizit als Ziel nennen. Es gehe um den Spass und die Performance. «Am Ende haben wir dann vielleicht etwas um den Hals», so Schwaller. Letztmals Olympiagold holten die Männer 1998 in Nagano. Skip war damals Patrick Hürlimann, der Schwiegervater von Yannick Schwaller.

