Hitziger Streit auf dem Eis: Wegen einer angeblichen Schummelei sind beim olympischen Curling-Turnier die Männer-Teams aus Kanada und Schweden verbal aneinandergeraten.

Nach kleineren Sticheleien zu Beginn der Partie wurde es in der Endphase lauter. «Ist es okay, den Stein nach der Hog-Line zu berühren? Ich weiss es nicht», sagte der Schwede Oskar Eriksson ironisch, nachdem sein Kontrahent Marc Kennedy am Zug war, und warf ihm damit eine mehrfache Berührung des Steins vor. «Wer macht das? Wer? Ich habe das kein einziges Mal gemacht. Verpiss dich», giftete Kennedy zurück. «Ich werde dir ein Video nach dem Spiel zeigen», entgegnete Eriksson.

Der Schwede sagte, Kennedy habe den Stein mit dem Finger über die sogenannte Hog-Line hinaus berührt – also am Punkt, an dem der Stein eigentlich losgelassen werden muss. Normalerweise leuchten im Curling elektronische Griffe rot auf, wenn das passiert. «Und er beschuldigt uns trotzdem weiter des Betrugs», sagte Kennedy. Der Sensor ist allerdings am Griff befestigt und löst nicht aus, wenn der Stein selbst berührt wird. Dies warf ihm Eriksson vor.

