Die Schweizer Curlerinnen haben ihre Medaillen-Mission an Olympia mit einem Sieg lanciert. Gegen Italien kamen Skip Silvana Tirinzoni und ihre Teamkolleginnen Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz im Curling Stadium in Cortina zu einem 7:4-Erfolg.

Während sich die Schweizerinnen kaum Ungenauigkeiten leisteten – Fourth Pätz glänzte mit einer Quote von 96 Prozent gelungener Steine –, schlich sich bei den Italienerinnen mit Mixed-Bronze-Gewinnerin Stefania Constantini der eine oder andere Fehler ein. Bei einfacheren Take-Outs zeigte die 26-jährige Skip keine Schwächen, risikoreichere Aufgaben gelangen ihr aber nicht wunschgemäss.

Als letztlich entscheidend erwiesen sich die Ends 7 und 8. Die Schweizerinnen stellten mit ihrem dritten Zweierhaus der Partie auf 6:3. Anschliessend gelang es den Italienerinnen nicht, noch einmal zu verkürzen. Statt das angestrebte Zweierhaus zu realisieren, mussten sie sich einen Stein stehlen lassen. Nach dem 9. End gratulierte Italien den Schweizerinnen vorzeitig zum Sieg.

So geht's weiter

Das nächste Mal im Einsatz stehen die Schweizerinnen am Freitagnachmittag. Um 14:05 Uhr heisst der Gegner im zweiten Round-Robin-Spiel China. Am Samstag sind dann mit den Partien gegen Japan und Kanada erstmals zwei Begegnungen an einem Tag angesetzt.

Milano Cortina 2026