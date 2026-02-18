Die Schweizer Curlerinnen besiegen Dänemark im 8. Round-Robin-Spiel mit 6:4.

Die Entscheidung fällt erst mit dem zweitletzten Stein im 10. End.

Dank dem 6. Sieg stehen die Schweizer Frauen – wie zuvor bereits die Männer – vorzeitig im Halbfinal.

Fast 5 Minuten hatte Dänemarks Skip Madeleine Dupont bei ihrem letzten Stein der Partie mit einer 4:3-Führung im Rücken noch auf der Uhr. Doch selbst mit dieser Ausgangslage gelang es der 38-Jährigen nicht, die 3 Schweizer Steine im Haus herauszuspielen. So musste Alina Pätz die Entscheidung nicht mehr selber herbeiführen, der 6:4-Sieg der Schweizerinnen war Tatsache.

Es war ein guter Lohn für eine erneut nicht immer überzeugende Leistung von Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Pätz. Nach einem Zweierhaus im 2. End skorten die Schweizerinnen in einer defensiv geführten Partie während 5 Ends nicht mehr und lagen 2:3 zurück, nach 9 Ends stand es 3:4.

Chance auf Historisches

Trotz allem feierten die Schweizer Curlerinnen den 3. Sieg in Folge. Damit steht die vorzeitige Halbfinal-Qualifikation schon vor dem letzten Spiel der Round Robin fest. Zur ersten Schweizer Olympiamedaille eines Schweizer Frauen-Curling-Quartetts seit 20 Jahren fehlt bloss noch ein Sieg in den letzten beiden Spielen.

Zum Abschluss der Vorrunde spielen die Schweizerinnen am Donnerstag noch gegen die USA, bevor am Freitagnachmittag der Halbfinal ansteht. Der Gegner in der K.o.-Runde steht noch nicht fest.

Platz Team Spiele Siege Niederlagen 1. Schweden* 9 7 2 2. Schweiz* 8 6 2 3. Kanada 8 5 3 Südkorea 8 5 3 USA 8 5 3 6. Grossbritannien 8 4 4 7. Dänemark 9 4 5 8. Italien 8 2 6 China 8 2 6 10. Japan 8 1 7

*Für Halbfinals qualifiziert

