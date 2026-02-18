Die Equipe des CC Genf bleibt an den Olympischen Spielen 2026 auch im 8. Spiel unbesiegt.

Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin und Sven Michel bleiben in der Erfolgsspur. Das Schweizer Quartett besiegte am Mittwochnachmittag im Cortina Curling Olympic Stadium Norwegen im 8. Round-Robin-Spiel mit 10:4. Bereits am Dienstagabend hatte man die vorzeitige Halbfinal-Qualifikation fix gemacht.

Gegen die Norweger, die sich noch im Rennen um die Top 4 befinden, stand es nach 4 Ends 3:3, dann drehten die Schwaller & Co. auf. Sie schrieben ein Zweierhaus und stahlen im 6. End einen Stein zum 6:3. Im 8. End sorgten sie für die Entscheidung. Beim Stand von 6:4 glückte ein Viererhaus, worauf die Nordländer aufgaben.

Im abschliessenden Vorrundenspiel treffen die Schweizer am Donnerstagmorgen auf Italien. Rang 1 nach der Round Robin steht indes bereits fest. Wer im Halbfinal der Gegner sein wird, ist noch offen.