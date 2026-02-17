Legende: Haben die Medaillen weiter im Blick Carole Howald, Alina Pätz und Silvana Tirinzoni. Reuters/Issei Kato

Die Schweizer Curlerinnen gewinnen in der olympischen Round Robin gegen Südkorea mit 7:5.

Damit steht das Team um Skip Silvana Tirinzoni in Cortina bei 5 Siegen aus 7 Spielen.

Dank dem Erfolg im Verfolgerduell bleibt die Schweiz weiter auf Halbfinal-Kurs.

Den Grundstein legte die Schweiz im 7. von 9 Spielen der Round Robin früh: Auf die südkoreanische 1:0-Führung nach dem 1. End konterten Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz prompt mit einem Dreierhaus – dem einzigen der Partie. Diesen Vorsprung gaben sie bis zur Spielmitte preis, hatten aber das Recht des letzten Steins, das zu Spielbeginn bei den Asiatinnen gelegen hatte.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich im 7. End. Die Schweizerinnen stibitzten um ein paar Millimeter einen Stein und zogen auf 5:3 davon. Vize-Skip Pätz behielt auch im 9. End die Nerven mit dem letzten Stein im Griff, als es nochmals eng wurde. Nach einem Double-Takeout zog die Schweiz auf 7:4 davon statt den 5:5-Ausgleich zu kassieren. Im letzten End konnte Südkorea um Skip Eunji Gim nicht mehr reagieren.

Dank dem 7:5-Sieg im Verfolgerduell bleiben die Schweizerinnen beim olympischen Turnier in Cortina auf Kurs Richtung Top 4 der Round Robin und damit Richtung Halbfinals. 5 der 7 bisherigen Partien konnten Tirinzoni und Co. siegreich gestalten.

So geht es weiter

Zum Abschluss der Round Robin trifft die Schweiz auf Dänemark (Mittwoch) und die USA (Donnerstag). Die Halbfinals stehen am Freitag auf dem Programm.

Platz Team Spiele Siege Niederlagen 1. Schweden 7 6 1 2. Schweiz 7 5 2 USA 7 5 2 4. Kanada 7 4 3 Südkorea 7 4 3 6. Dänemark 7 3 4 7. China 6 2 4 Grossbritannien 6 2 4 9. Italien 7 2 5 10. Japan 7 1 6

