Die Schweizer Curlerinnen verlieren in Cortina das olympische Round-Robin-Duell mit Schweden 4:6.

Damit geht die Schweiz auch im 10. Olympia-Aufeinandertreffen mit «Tre Kronor» als Verliererin vom Eis.

Ab 19:05 Uhr folgt das 6. Spiel gegen Grossbritannien – live bei SRF zu sehen.

Die Schweizer Curlerinnen haben bei Milano Cortina 2026 die 2. Niederlage im 5. Spiel kassiert. In einer umkämpften Partie gegen die makellosen Schwedinnen (6 Spiele, 6 Siege) um Skip Anna Hasselborg unterlagen Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz mit 4:6. Die Schweiz blieb damit auch im 10. Olympia-Duell mit Schweden sieglos.

Schweiz und Schweden mit je einem Zweierhaus

Im 8. End beim Stand von 3:4 hatte sich für die Schweizerinnen mit dem letzten Stein die Chance geboten, ein Zweierhaus zu schreiben. Der schwierige Versuch von Pätz missglückte jedoch, stattdessen stahlen die Schwedinnen einen Stein zum 5:3 – die Vorentscheidung. Hasselborg machte mit einem letzten Stein im 10. End zum 6:4 alles klar.

Zuvor hatte die Schweizer Equipe das «ewige Duell» im 3. End mit einem Zweierhaus zur 2:1-Führung so richtig lanciert. Die Antwort der Skandinavierinnen folgte jedoch sofort. Zwar geriet der letzte Stein von Hasselborg auch dank dem Wischen von Pätz etwas gar weit, doch es reichte um wenige Millimeter.

