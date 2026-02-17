Die Schweizer Curler setzen ihren Siegeszug an den Olympischen Spielen in Cortina fort und stehen vorzeitig im Halbfinal.

Dank Siegen gegen Schweden und Deutschland behält das Team von Yannick Schwaller nach 7 Spielen eine weisse Weste.

In den abschliessenden Round-Robin-Partien trifft die Schweiz am Mittwoch und Donnerstag noch auf Norwegen und Italien.

Die Schweizer haben ihre Topform an den Olympischen Spielen am Dienstag einmal mehr unter Beweis gestellt. Das deutsche Team von Marc Muskatewitz war gegen die Equipe um Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel und den erstmals zum Einsatz gekommenen Ersatzmann Kim Schwaller von Beginn an auf verlorenem Posten.

Halbfinal-Einzug perfekt

Nach 8 Ends warfen die Deutschen trotz ihrem ersten Zweierhaus der Partie zum 4:8 das Handtuch. So nahmen Schwaller und Co. die Gratulationen im 7. Spiel schon zum 5. Mal vorzeitig entgegen. Selbst hatten die Schweizer bei sämtlichen 3 Ends, in denen sie das Recht des letzten Steins hatten, immer mindestens 2 Punkte geschrieben.

Dank der bislang perfekten Vorrunde steht die Schweiz schon 2 Spiele vor Abschluss der Round Robin definitiv im Halbfinal. Dieser liegt für Deutschland nach der 5. Niederlage derweil ausser Reichweite.

Auch Schweden ohne Chance

Bereits am Morgen hatte der CC Genf gegen die schwedische Olympiasieger-Equipe von 2022 um Skip Niklas Edin überzeugt. Gegen die Skandinavier, deren Out bereits festgestanden hatte, wollte das Team Schwaller seine Ungeschlagenheit wahren. Und die Schweizer wurden ihrer Favoritenrolle eindrücklich gerecht.

Schon nach zwei Ends war das Spiel vorentschieden. Nachdem die Schweizer mit dem «Hammer» – dem Recht des letzten Steins – gleich zu Beginn ein Zweierhaus hatten realisieren können, stahlen sie im 2. End 2 Steine und führten bereits mit 4:0.

Erst nachdem Schweden zur Spielhälfte dank einem Dreierhaus auf 4:6 verkürzt hatte, kam noch einmal etwas Spannung auf. Die Schweizer liessen sich aber nicht verunsichern. Sie reagierten im 7. End ihrerseits mit einem Dreierhaus und erhöhten auf 9:4. Drei Ends vor Schluss sahen sich die Schweden zur Aufgabe gezwungen.

So geht's weiter

Die letzten beiden Round-Robin-Partien haben für das Schweizer Team keine allzu grosse Bedeutung mehr. Gegen Norwegen am Mittwochnachmittag und Italien am Donnerstagmorgen reicht ein Sieg zum definitiven Gruppensieg aus eigener Kraft. Am Donnerstagabend folgt dann der Halbfinal. Der Gegner ist dabei noch nicht bekannt.

Milano Cortina 2026