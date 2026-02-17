Die Schweizer Curler besiegen am Olympia-Turnier die bereits eliminierten Schweden mit 9:4.

Es ist der 6. Sieg im 6. Spiel für die von Skip Yannick Schwaller angeführte Equipe.

Am Dienstagabend trifft die Schweiz auf Deutschland – ab 19:05 Uhr live bei SRF.

Nach dem Montag nahmen die Schweizer Curler die sechste Partie der Round Robin am Dienstag ausgeruht in Angriff. Gegen die schwedische Olympiasieger-Equipe von 2022 um Skip Niklas Edin, deren Out bereits festgestanden hatte, wollte das Team Schwaller seine Ungeschlagenheit wahren. Und die Schweizer wurden ihrer Favoritenrolle eindrücklich gerecht.

Schon nach zwei Ends war das Spiel vorentschieden. Nachdem die Schweizer mit dem «Hammer» – dem Recht des letzten Steins – gleich zu Beginn ein Zweierhaus hatten realisieren können, stahl das Team mit Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin im zweiten End zwei Steine und führte bereits mit 4:0.

Erst nach Spielhälfte, als Schweden dank einem Dreierhaus auf 4:6 verkürzt hatte, kam noch einmal etwas Spannung auf. Die Schweizer liessen sich aber nicht verunsichern. Sie reagierten im siebten End ihrerseits mit einem Dreierhaus und erhöhten auf 9:4. Drei Ends vor Schluss sahen sich die Schweden zur Aufgabe gezwungen.

