Das Eistanz-Paar Fournier Beaudry/Cizeron ist auf Olympia-Goldkurs. Das Duo sorgt auch neben dem Eis für Gesprächsstoff.

Legende: Haben aufgrund kontroverser Umstände zueinander gefunden Guillaume Cizeron und Laurence Fournier Beaudry. Reuters/Yara Nardi

Vor 4 Jahren in Peking holte Guillaume Cizeron noch an der Seite von Gabriella Papadakis Eistanz-Olympiagold für Frankreich. Doch das Duo trennte sich Ende 2024.

Wie aus Papadakis' kürzlich veröffentlichtem Buch («Pour ne pas disparaître») hervorgeht, war der Grund für die Trennung die Hierarchie: «Der Typ, mit dem ich lief und der mein bester Freund gewesen war, behandelte mich nun wie seine Angestellte», schreibt sie.

Aus der Not geboren

Seit 2025 läuft Cizeron mit Laurence Fournier Beaudry. Die gebürtige Kanadierin hat auch eine brisante Vorgeschichte. Ihr ehemaliger Eistanz- und aktueller Lebenspartner Nikolaj Sörensen wurde 2024 aufgrund von Anschuldigungen einer ehemaligen US-Eiskunstläuferin wegen schwerer sexualisierter Gewalt für 6 Jahre gesperrt.

Um mit Cizeron bei internationalen Titelkämpfen an den Start zu gehen, wechselte Fournier Beaudry im Eiltempo die Nationalität, seit November 2025 besitzt sie den französischen Pass. Das «improvisierte» Duo liegt in Mailand bei Halbzeit des Eistanz-Wettkampfs auf Goldkurs.

