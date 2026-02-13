Finnland bezwingt im olympischen Eishockey-Turnier Erzrivale Schweden mit 4:1.

Ebenfalls in der Gruppe B feiert die Slowakei den 2. Sieg in Mailand.

Gruppe B: Finnland – Schweden 4:1

Nach der überraschenden Auftaktpleite gegen die Slowakei (1:4) hat Finnland bei Olympia den 1. Sieg eingefahren. Der Olympiasieger von Peking 2022 bezwang in Mailand ausgerechnet Erzrivale Schweden mit 4:1. Nikolas Matinpalo (8.) und Anton Lundell (16.) brachten die Finnen früh auf Kurs. Auf Lundells Tor folgte ein längeres Videostudium: Der Stürmer der Florida Panthers hatte den Puck abgelenkt, von da sprang dieser Schweden-Goalie Filip Gustavsson auf die Schulter und dann ins Tor. Nach dem schwedischen Anschluss durch Rasmus Dahlin (25.) sorgten Joel Armia in Unterzahl (33.) und Mikko Rantanen ins leere Tor (60.) für die Entscheidung.

Legende: In der Luft nachgestochert Anton Lundell versucht den Volley, trifft den Puck aber nicht. Reuters/Geoff Burke

Gruppe B: Italien – Slowakei 2:3

Die Slowakei steht nach 2 Spielen derweil an der Spitze der Gruppe B. Auf den Erfolg gegen Finnland liess die Weltnummer 9 ein erkämpftes 3:2 gegen Italien folgen. Nach langer 2:1-Führung sorgte Adam Ruzicka, der bereits gegen die Finnen getroffen hatte, mit dem 3:1 scheinbar für die Vorentscheidung. Doch in der 57. Minute machte Italiens Dustin Gazley die Schlussphase noch einmal spannend.

Milano Cortina 2026