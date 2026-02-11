Gastgeber Italien ärgert Favorit Schweden zum Auftakt des olympischen Eishockey-Turniers in der Gruppe B, verliert am Ende aber mit 2:5.

Am frühen Abend gelingt der Slowakei gegen Finnland in der gleichen Gruppe eine Überraschung.

Schweden – Italien 5:2

Knapp zwei Drittel lang schnupperte Italien an einer Sensation. Der Gastgeber bot dem übermächtigen Schweden in der Santagiulia Ice Hockey Arena in Mailand Paroli, bis zur 37. Minute stand es 2:2. Dabei brillierten die Italiener mit sagenhafter Effizienz. Für ihre zwei Treffer benötigten sie gerade mal vier Torschüsse. Luca Frigo profitierte in der 5. Minute von einem Fehler von Schweden-Goalie Filip Gustavsson. Die Schweden drehten das Spiel zwar noch im Startdrittel, doch kaum hatte der Mittelabschnitt begonnen, lagen sich die «Azzurri» dank Matt Bradleys Treffer wieder in den Armen (21.). Nach dem 3:2 durch William Nylander kurz vor der zweiten Sirene liess sich «Tre Kronor» nicht mehr beirren und gewann letztlich 5:2.

Slowakei – Finnland 4:1

Einige Stunden zuvor hatte es eine Überraschung abgesetzt: Die Slowakei bezwang das favorisierte Finnland mit 4:1. Die beiden Matchwinner beim Team von Trainer Vladimir Orszagh waren Goalie Samuel Hlavaj und Stürmer Juraj Slafkovsky. Hlavaj parierte 38 Schüsse; 16 davon im Startdrittel, in dem Slafkovsky seine Farben in Führung geschossen hatte (8.). Finnland meldete sich im Mitteldrittel mit einem schön herausgespielten Treffer durch Eeli Tolvanen (25.) in der Partie an. Im Schlussabschnitt reüssierten Dalibor Dvorsky (48.) und wieder Slafkovsky mit einem Kracher (51.) für die Slowaken. Das 4:1 von Adam Ruzicka (58.) ins leere Tor war nur noch Zugabe.