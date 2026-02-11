Zum Auftakt des olympischen Eishockey-Turniers der Männer verblüfft die Slowakei gegen Finnland in der Gruppe B und gewinnt mit 4:1.

Am Abend trifft in der gleichen Gruppe Schweden auf Italien.

Slowakei – Finnland 4:1

Gleich im ersten Spiel des Wettbewerbs hat es in der Santagiulia Ice Hockey Arena in Mailand eine Überraschung abgesetzt. Die Slowakei bezwang das favorisierte Finnland mit 4:1. Die beiden Matchwinner bei den Mitteleuropäern waren Goalie Samuel Hlavaj und Stürmer Juraj Slafkovsky. Hlavaj parierte 38 Schüsse; 16 davon im Startdrittel, in dem Slafkovsky seine Farben in Führung geschossen hatte (8.). Finnland meldete sich im Mitteldrittel mit einem schön herausgespielten Treffer durch Eeli Tolvanen (25.) in der Partie an. Im Schlussabschnitt reüssierten Dalibor Dvorsky (48.) und wieder Slafkovsky mit einem Kracher (51.) für die Slowaken. Das 4:1 von Adam Ruzicka (58.) ins leere Tor war nur noch Zugabe.