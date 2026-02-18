Zum bereits 30. Mal kommt es im olympischen Eishockey-Turnier der Frauen zum Final zwischen den USA und Kanada.

Legende: Machen Gold und Silber einmal mehr unter sich aus Die USA und Kanada. Reuters/Amber Searls

Alles andere als ein Olympia-Endspiel zwischen den USA und Kanada wäre in der Frauen-Konkurrenz eine Sensation gewesen. Zu gross sind die Unterschiede zwischen den beiden nordamerikanischen Auswahlen zum Rest der Teilnehmer-Nationen.

Das ist nicht erst kürzlich so. Erst in zwei der bisher 31 Finals an Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften im Frauen-Eishockey lautete die Affiche nicht USA gegen Kanada.

USA in der Favoritenrolle

Und doch ist vor dem 30. Final-Duell der Dauerrivalinnen an den Winterspielen Milano Cortina etwas neu: Es gibt einen ziemlich klaren Favoriten – zumindest legen dies die letzten Resultate nahe.

Die USA, Olympiasieger 1998 bei der Premiere des Frauen-Eishockeys sowie 2018, stürmten bislang unaufhaltsam durch das Turnier: Sechs Siege, 31:1 Tore, fünf Shutouts – unter anderem beim souveränen 5:0 gegen Kanada in der gemeinsamen Vorrundengruppe A. «Das ist das beste Team, in dem ich je gespielt habe, hundertprozentig», betont US-Stürmerin Hayley Scamurra, Olympiazweite vor vier Jahren.

Kaderbreite könnte Unterschied machen

Die USA sind amtierender Weltmeister, den Final vor einem Jahr im tschechischen Budweis gewannen die Amerikanerinnen gegen Kanada 4:3. Jetzt, bei Olympia, glänzen sie mit einer schier perfekten Mischung aus jungen Wilden und Routinierinnen – und vier ausgeglichenen Sturmreihen: Die bisher 31 Treffer verteilen sich auf 15 Spielerinnen. Und Torhüterin Aerien Frankel spielt bislang ein herausragendes Turnier.

All das sagt freilich nichts aus, wenn am Donnerstag der Puck auf das Eis fällt. Sagt auch Stürmerin Kendall Coyne Schofield: «Es wird anders sein.» Anders als beim 5:0 in der Vorrunde: Diesmal gehe es ja um Gold. Der Plan für das Alles-oder-nichts-Spiel? «Einfach rausgehen und den Tank leer machen», sagte die 33-Jährige von den Minnesota Frost aus der PWHL.

Kanadas Hoffnungen ruhen auf Poulin

Die Kanadierinnen mühten sich im Vergleich zu den USA ins Endspiel – auf das 5:1 im Viertelfinal gegen Deutschland folgte ein zähes 2:1 im Halbfinal gegen die Schweiz. Die wichtigste Erkenntnis dabei: Auf die Kapitänin war Verlass. Marie-Philip Poulin, beim 0:5 gegen die USA aus Verletzungsgründen noch nicht dabei, erzielte gegen die Nati beide Tore – und ist nun Olympia-Rekordtorschützin (20).

Nur bei Olympia 2006, als Kanada gegen Schweden gewann, und bei der WM 2019, als die USA im Finale die Finninnen besiegten – hiess das Duell um Gold nicht Kanada gegen USA. Die bisherige Bilanz des Dauerduells: fünf Mal Olympia- und 13 Mal WM-Gold für Kanada, zweimal Olympia- und elf Mal WM-Gold für die USA.

