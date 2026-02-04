Mehr Klasse geht nicht: Erstmals seit 2014 geben sich die NHL-Stars am Olympia-Turnier wieder die Ehre.

Legende: Finnischer Jubel bei den Olympischen Spielen 2022 Damals fehlten beim Turnier aber etliche NHL-Stars. EPA/ALEX PLAVEVSKI

Wenn am 11. Februar um 16:40 Uhr der erste Puck eingeworfen wird, steht die restliche Eishockey-Welt still. Das Olympia-Turnier der Männer ist so attraktiv wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr: Erstmals seit 2014 in Sotschi sind die Superstars aus der NHL mit von der Partie.

2018 in Pyeongchang scheiterte ein Engagement primär an Streitpunkten rund um Kosten/Versicherung sowie am Unterbruch des NHL-Spielplans, 4 Jahre später in Peking funkte Corona dazwischen. Für die aktuellen Spiele Milano Cortina 2026 und später 2030 in den französischen Alpen haben sich die NHL, die Spielergewerkschaft NHLPA, die IIHF und das IOC auf eine Teilnahme geeinigt.

Riesige Star-Dichte

Aufgrund der 12-jährigen Durststrecke feiern viele Ausnahmetalente in Mailand ihre Olympia-Premiere, darunter die Schweizer Zugpferde Nico Hischier, Kevin Fiala und Timo Meier.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. Connor McDavid (Kanada). Der 29-Jährige gilt als bester Spieler der Welt. McDavid gewann bereits dreimal die Hart Trophy für den besten Spieler der NHL sowie fünfmal die Art Ross Trophy für den besten Punktesammler der Regular Season. Bildquelle: Getty Images/Derek Cain. 1 / 10 Legende: Connor McDavid (Kanada) Der 29-Jährige gilt als bester Spieler der Welt. McDavid gewann bereits dreimal die Hart Trophy für den besten Spieler der NHL sowie fünfmal die Art Ross Trophy für den besten Punktesammler der Regular Season. Getty Images/Derek Cain

Bild 2 von 10. Nathan MacKinnon (Kanada). Die Explosivität des Colorado-Superstars ist einzigartig. Wenn MacKinnon Tempo aufnimmt, ist er kaum zu bremsen. Der 30-Jährige knackte in den letzten drei NHL-Saisons jeweils die 100-Punkte-Marke. Bildquelle: Imago Images/Imagn Images. 2 / 10 Legende: Nathan MacKinnon (Kanada) Die Explosivität des Colorado-Superstars ist einzigartig. Wenn MacKinnon Tempo aufnimmt, ist er kaum zu bremsen. Der 30-Jährige knackte in den letzten drei NHL-Saisons jeweils die 100-Punkte-Marke. Imago Images/Imagn Images

Bild 3 von 10. Leon Draisaitl (Deutschland). Der Stürmer der Edmonton Oilers ist schon jetzt der grösste deutsche Spieler der Geschichte. Draisaitl hat mit 30 Jahren bereits über 1000 NHL-Skorerpunkte auf dem Konto. Bildquelle: Imago Images/Imagn Images. 3 / 10 Legende: Leon Draisaitl (Deutschland) Der Stürmer der Edmonton Oilers ist schon jetzt der grösste deutsche Spieler der Geschichte. Draisaitl hat mit 30 Jahren bereits über 1000 NHL-Skorerpunkte auf dem Konto. Imago Images/Imagn Images

Bild 4 von 10. Auston Matthews (USA). Hierzulande dürfte der US-Amerikaner aus seiner Zeit bei den ZSC Lions (2015/16) noch bekannt sein. Längst hat sich Matthews auch in der NHL zu einer Punktemaschine entwickelt. Sein Abschluss gehört zu den allerbesten. Bildquelle: Imago Images/Imagn Images. 4 / 10 Legende: Auston Matthews (USA) Hierzulande dürfte der US-Amerikaner aus seiner Zeit bei den ZSC Lions (2015/16) noch bekannt sein. Längst hat sich Matthews auch in der NHL zu einer Punktemaschine entwickelt. Sein Abschluss gehört zu den allerbesten. Imago Images/Imagn Images

Bild 5 von 10. Sidney Crosby (Kanada). Auch mit 38 Jahren ist der Pittsburgh-Captain für die Kanadier unverzichtbar. Crosby gehört dem elitären Triple Gold Club an. In Milano Cortina wird der dreifache Stanley-Cup-Champion bereits an seinen dritten Olympischen Spielen teilnehmen. Und das, obwohl die NHL-Spieler 2018 und 2022 fehlten. Bildquelle: Getty Images/Steph Chambers. 5 / 10 Legende: Sidney Crosby (Kanada) Auch mit 38 Jahren ist der Pittsburgh-Captain für die Kanadier unverzichtbar. Crosby gehört dem elitären Triple Gold Club an. In Milano Cortina wird der dreifache Stanley-Cup-Champion bereits an seinen dritten Olympischen Spielen teilnehmen. Und das, obwohl die NHL-Spieler 2018 und 2022 fehlten. Getty Images/Steph Chambers

Bild 6 von 10. Connor Hellebuyck (USA). Im vergangenen Jahr war der 32-jährige Goalie hauptverantwortlich dafür, dass Winnipeg die Regular Season dominierte und auf Rang 1 abschloss. Wenig überraschend wurde Hellebuyck für seine Leistungen mit der Hart Trophy belohnt. Bei Insidern gilt er als bester Goalie in der NHL. Bildquelle: Getty Images/Jonathan Kozub. 6 / 10 Legende: Connor Hellebuyck (USA) Im vergangenen Jahr war der 32-jährige Goalie hauptverantwortlich dafür, dass Winnipeg die Regular Season dominierte und auf Rang 1 abschloss. Wenig überraschend wurde Hellebuyck für seine Leistungen mit der Hart Trophy belohnt. Bei Insidern gilt er als bester Goalie in der NHL. Getty Images/Jonathan Kozub

Bild 7 von 10. David Pastrnak (Tschechien). Seine Skorer-Qualitäten bekam die Schweiz in jüngerer Vergangenheit hautnah zu spüren. Im WM-Final 2024 in Prag erzielte Pastrnak gegen die Schweiz das spielentscheidende 1:0. In der NHL ist der 29-jährige Flügelstürmer seit Jahren die Lebensversicherung der Boston Bruins. Bildquelle: Getty Images/China Wong. 7 / 10 Legende: David Pastrnak (Tschechien) Seine Skorer-Qualitäten bekam die Schweiz in jüngerer Vergangenheit hautnah zu spüren. Im WM-Final 2024 in Prag erzielte Pastrnak gegen die Schweiz das spielentscheidende 1:0. In der NHL ist der 29-jährige Flügelstürmer seit Jahren die Lebensversicherung der Boston Bruins. Getty Images/China Wong

Bild 8 von 10. Cale Makar (Kanada). Einen dynamischeren Verteidiger als Makar gibt es in der NHL nicht. Offensiv war der 27-Jährige schon immer Spitzenklasse, in den letzten Jahren konnte sich Makar aber auch defensiv stark verbessern. Er wird das kanadische Powerplay von der blauen Linie aus dirigieren. Bildquelle: Getty Images/Michael Martin. 8 / 10 Legende: Cale Makar (Kanada) Einen dynamischeren Verteidiger als Makar gibt es in der NHL nicht. Offensiv war der 27-Jährige schon immer Spitzenklasse, in den letzten Jahren konnte sich Makar aber auch defensiv stark verbessern. Er wird das kanadische Powerplay von der blauen Linie aus dirigieren. Getty Images/Michael Martin

Bild 9 von 10. Mikko Rantanen (Finnland). 1,93 Meter gross und über 100 Kilogramm schwer: Den 29-jährigen Flügelstürmer von der Scheibe zu trennen, gleicht einer Mammutaufgabe. Dazu kommt, dass Rantanen sowohl als Vorlagengeber als auch als Torschütze glänzen kann. Es ist kein Zufall, dass der Finne bereits mehrmals die 100-Punkte-Marke knacken konnte. Bildquelle: Getty Images/Ezra Shaw. 9 / 10 Legende: Mikko Rantanen (Finnland) 1,93 Meter gross und über 100 Kilogramm schwer: Den 29-jährigen Flügelstürmer von der Scheibe zu trennen, gleicht einer Mammutaufgabe. Dazu kommt, dass Rantanen sowohl als Vorlagengeber als auch als Torschütze glänzen kann. Es ist kein Zufall, dass der Finne bereits mehrmals die 100-Punkte-Marke knacken konnte. Getty Images/Ezra Shaw

Bild 10 von 10. William Nylander (Schweden). Am Stock macht dem 29-Jährigen kaum einer etwas vor. Mit seinen Finten sorgt Nylander immer wieder für Spektakel. Im Team der Schweden wird der Toronto-Flügel für das kreative Element verantwortlich sein. Bildquelle: Reuters/Dan Hamilton. 10 / 10 Legende: William Nylander (Schweden) Am Stock macht dem 29-Jährigen kaum einer etwas vor. Mit seinen Finten sorgt Nylander immer wieder für Spektakel. Im Team der Schweden wird der Toronto-Flügel für das kreative Element verantwortlich sein. Reuters/Dan Hamilton Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Aus internationaler Sicht lassen unter anderem folgende Namen die Herzen der Eishockey-Fans höher schlagen: Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Auston Matthews, Sidney Crosby, Cale Makar oder Leon Draisaitl.

Olympia-Service