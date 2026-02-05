Im Eiskunstlauf werden auch im Team Event Medaillen vergeben. Ein Wettkampf, der in Peking für Schlagzeilen sorgte.

Legende: Gefühlslage: Ambivalent Die USA wissen 2022 noch nicht, ob sie Gold oder Silber im Eiskunstlauf-Teamwettbewerb gewinnen. Weil gegen eine russische Athletin eine Dopinguntersuchung hängig ist. IMAGO / Imagn Images

Eiskunstlauf ist der älteste Sport der Olympischen Winterspiele, feierte jedoch sein Debüt bei den Sommerspielen in London 1908. Erst 2014 kam die jüngste Disziplin dazu: der Teamwettbewerb.

In der Milano Ice Skating Arena finden von Freitag bis Sonntag in folgenden Disziplinen je das Kurzprogramm und später die Kür statt: Eistanz, Paare, Einzel Frauen und Männer. Zur Kür zugelassen sind die nach dem Kurzprogramm besten 5 der 10 teilnehmenden Nationen.

Legende: Aufstieg und Fall der Kamila Walijewa In Peking verzückt das 15-jährige Supertalent im Teamwettbewerb – trotz laufendem Dopingverfahren. Im Januar 2024 verhängt der Internationale Sportgerichtshof rückwirkend ab der positiven Kontrolle aus dem Dezember 2021 eine 4-jährige Sperre. IMAGO / Anadolu Agency

Ohne russische Teilnehmende

Pro Disziplin erhält der Sieger 10 Punkte, der 2. deren 9 und so weiter. Nicht qualifiziert ist die Schweiz. Ebenso nicht am Start (auch nicht unter neutraler Flagge) stehen die verbannten russischen Athleten.

2022 in Peking hatte Russlands (neutrales) Team Schlagzeilen ausgelöst. Nach dem Teamwettbewerb wurde eine positive Dopingprobe von Kamila Walijewa bekannt. Sie war im Dezember 2021 bei den nationalen Meisterschaften positiv getestet worden. Der Internationale Sportgerichtshof sperrte sie rückwirkend für 4 Jahre, Russland fiel von Rang 1 auf 3 zurück.