Vierfach-Olympiasieger Dario Cologna wird nicht erster Schweizer Sportler in der Athletenkommission des IOC.

Legende: Verpasst die Wahl in die IOC-Athletenkommission. Dario Cologna. Keystone/Peter Klaunzer

Er war einer von elf Kandidaten, die sich für zwei frei werdende Sitze in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zur Wahl gestellt hatten. Doch Vierfach-Olympiasieger Dario Cologna erhielt nur die viertmeisten Stimmen und verpasst somit die Wahl. Stimmberechtigt waren alle Athletinnen und Athleten, die in Milano Cortina teilnehmen.

Gewählt wurden Yunjong Won (KOR) und Johanna Talihärm (EST). Die Kommission besteht aus 23 Mitgliedern und vertritt die Interessen der Athletinnen und Athleten innerhalb Olympias und unterstützt sie in ihrer sportlichen und aussersportlichen Karriere.

«Dario Colognas Kandidatur hat den Anspruch des Schweizer Sports unterstrichen, den Sport auf internationaler Ebene mitzugestalten. Darauf bauen wir auf. Ich bin dankbar und glücklich, prägt Dario Cologna als Vorstandsmitglied des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele Schweiz 2038 den Schweizer Sport weiterhin aktiv mit», wird Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin von Swiss Olympic, in der Medienmitteilung zitiert.

