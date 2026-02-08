Die Niederländerin Jutta Leerdam ist bei Olympia Medaillenkandidatin im Eisschnelllauf – sorgt aber auch als Glamour Girl für Aufsehen.

Legende: Sorgt über den Sport hinaus für Schlagzeilen Jutta Leerdam. imago images/Matrix Images

Ihre fünf Millionen Follower auf Instagram liess Jutta Leerdam natürlich teilhaben. Im fein geschmückten Privatjet inklusive personalisierter Canapés reiste die niederländische Eisschnellläuferin zu den Olympischen Winterspielen nach Mailand, wo sie vor allem auf ihrer Paradedistanz über 1000 m zu den Mitfavoritinnen zählt – aber vor allem abseits der Eisfläche für Aufsehen sorgt.

So überraschte ihr Verlobter Jake Paul die 27-Jährige in der Modemetropole mit einem riesigen Kübel voller Blumen, das Smartphone war natürlich dabei. In einem gemeinsamen Video wandten sich der US-amerikanische Box-Influencer und Leerdam dann an ihre noch nicht geborenen Kinder. «Eure Mutter wird Gold gewinnen», sagte Paul.

Boykott der Presse

Das extravagante Auftreten Leerdams gefällt nicht jedem. Nach dem Privatjet-Trip hagelte es Kritik, Leerdam weigerte sich daraufhin, mit der niederländischen Presse zu sprechen. Auch ein Protest des niederländischen Sportjournalistenverbandes beim Chef de Mission half nur bedingt.