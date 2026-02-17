Der Olympiasieg der Freeskier im Big Air geht an Tormod Frostad.

Der Norweger entscheidet einen hochstehenden Final mit überragenden 195,50 Punkten für sich.

Schweizer waren in der Entscheidung keine mit von der Partie.

Die Olympischen Winterspiele 2026 sind am Dienstagabend um eine Überraschung reicher geworden. Der Norweger Tormod Frostad triumphierte im dichten Schneetreiben von Livigno vor dem US-Amerikaner Mac Forehand und dem Österreicher Matej Svancer.

Nahe an der Perfektion

Frostad totalisierte mit seinen zwei besten Sprüngen bei schwierigen Bedingungen und unbeständigen Windverhältnissen bestechende 195,50 von möglichen 200 Punkten und damit 2,25 mehr als Forehand, der unter anderem einen Sprung mit drei Saltos und sechs Schrauben auf die Olympia-Schanze zauberte.

Dennoch verhinderte Frostad, der im Weltcup noch nie gewonnen hat, mit seinen 98,50 Punkten für seinen letzten Sprung des Wettkampfs den Sieg des US-amerikanischen Favoriten. Frostads Landsmann Birk Ruud, Big-Air-Olympiasieger von 2022 und mit 25 Jahren der älteste der zwölf Finalisten, musste sich nach zwei Stürzen mit Rang 8 begnügen.

Svancer als Dritter zeigte ebenfalls einen hervorragenden Wettkampf. Seine 191,25 Punkte reichten aufgrund des extrem hohen Niveaus «nur» für Bronze. Zum Vergleich: Der Norweger Ruud gewann 2022 mit 187,75 Punkten Gold. Diese Punktzahl hätte heuer nur für den 4. Rang gereicht.

Schweizer in der Quali out

Der Final der Top 12 ging ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Fabian Bösch blieb am Sonntag in der Qualifikation als 13. um 1,75 Punkte hängen, Andri Ragettli brachte sich mit zwei Stürzen um die Chance, sich nach dem bitteren 4. Rang im Slopestyle mit den Spielen in Norditalien zu versöhnen.