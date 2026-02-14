Slopestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud qualifiziert sich auch im Big Air problemlos für den Final.

Neben Gremaud schafft mit Anouk Andraska (12.) noch eine zweite Schweizerin den Sprung unter die Top 12.

Die Entscheidung um die Medaillen fällt am Montag um 19:30 Uhr – live bei SRF.

Mathilde Gremaud hat die Chance auf ihre insgesamt fünfte Medaille an Olympischen Spielen gewahrt. Die Slopestyle-Olympiasiegerin von 2022 und 2026 qualifizierte sich am Samstagabend in Livigno souverän für den Big-Air-Final vom Montag.

Mit den 169,00 Punkten für ihre zwei besten Sprünge über den grossen Kicker schaffte Gremaud den Vorstoss in den Final der besten zwölf Athletinnen als Dritte im Schongang. Obwohl Gremaud noch nicht alle Trümpfe auspackte, erreichten einzig die Kanadierin Megan Oldham (171,75) und ihre chinesische Dauerrivalin Eileen Gu (170,75) eine höhere Bewertung.

Grosser Erfolg für Andraska

Mit Anouk Andraska ist am Montagabend eine zweite Schweizerin in der Entscheidung dabei. Die 22-jährige Zürcherin verbesserte sich im letzten Sprung auf den 12. Platz und verdrängte damit Giulia Tanno um 0,75 Punkte aus den Top 12. Im Slopestyle hatte Andraska aufgrund einer jüngst erlittenen Gehirnerschütterung noch auf einen Start verzichtet.

Sarah Höfflin, die Slopestyle-Olympiasiegerin von 2018, verpasste den Final nach Stürzen in den ersten beiden Versuchen wie schon vor einer Woche im Slopestyle.

Milano Cortina 2026