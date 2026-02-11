Die Französin Julia Simon gewinnt bei den Olympischen Spielen in Antholz das Einzel-Rennen vor Teamkollegin Lou Jeanmonnot.

Bronze geht sensationell an die Bulgarin Lora Hristova.

Die Schweizerin Lea Meier brilliert als Siebte.

Nach der Mixed-Staffel war Lea Meier noch enttäuscht gewesen. Im Liegendschiessen handelte sie der Schweiz eine Strafrunde ein – damit war eine Topplatzierung futsch. Drei Tage später stellte die 24-Jährige unter Beweis, dass sie sich, wie sie selber sagte, «in der Form ihres Lebens» befindet.

Im Einzel-Rennen über 15 km zeigte Meier eine vorzügliche Leistung. Die Bündnerin traf 19 von 20 Scheiben und wusste auch auf der Loipe zu überzeugen. In der Endabrechnung resultierte bei ihren ersten Olympischen Spielen der hervorragende 7. Platz – ihr mit Abstand wertvollstes Karriere-Ergebnis. «Ich konnte eine meiner besten Leistungen abrufen», freute sich Meier, die im Weltcup noch nie über Rang 12 hinausgekommen ist, im Ziel.

Meier lieferte das klar beste Schweizer Resultat. Aita Gasparin befand sich bis zum letzten Schiessen auf Top-10-Kurs, verfehlte dann aber zwei Scheiben. Letztlich resultierte für die Engadinerin, die zum 3. Mal bei Olympia dabei ist, der 35. Schlussrang. Die Schweizer Teamleaderin Amy Baserga (39.) leistete sich wie Lena Häcki-Gross (42.) drei Fehler.

Simon gewinnt – Sensation auf Rang 3

Den Olympiasieg sicherte sich Julia Simon aus Frankreich (1 Strafminute) vor ihrer Teamkollegin Lou Jeanmonnot (2). Bronze ging sensationell an die Bulgarin Lora Hristova, die am Schiessstand als eine von nur drei Athletinnen fehlerfrei blieb.

Enttäuschend endete das Rennen für Franziska Preuss. Die Deutsche, die schon in der Mixed-Staffel Nerven gezeigt hatte, lag vor dem letzten Schiessen noch auf Goldkurs. Doch dann unterliefen ihr zwei Fehler. Diese zwei Strafminuten spülten Preuss auf den 10. Schlussrang zurück.

So geht es weiter

Am Donnerstag findet in Antholz kein Biathlon-Wettkampf statt. Weiter geht es am Freitag mit dem Sprint der Männer, gefolgt vom Frauen-Sprint am Samstag.

