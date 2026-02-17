Nach der knappen Niederlage gegen Gold-Favorit Kanada nimmt die Schweizer Eishockey-Nati der Frauen nun Olympiabronze ins Visier.

19 Mal hat das Eishockey-Nationalteam der Frauen bislang gegen Kanada gespielt – und dabei 19 Niederlagen kassiert. Doch so knapp wie am Montag an den Olympischen Spielen bei Milano Cortina 2026 war es noch nie. Nach dem 1:2 gegen Topfavorit Kanada machte sich Stolz über die gezeigte Leistung breit, Coach Colin Muller trauerte aber auch der verpassten Chance nach.

Erst am Schluss haben wir so gespielt, wie wir es können. Leider viel zu spät.

«Wenn wir von Anfang an so gespielt hätten wie im 3. Drittel, hätten wir eine Chance auf den Sieg gehabt. Aber vor allem das 1. Drittel war schwierig mit anzusehen. Ich bin enttäuscht, dass wir in der 1. Hälfte des Spiels zu wenig gelaufen sind. Wir hatten kein Selbstvertrauen», analysierte Muller.

Es habe lange gedauert, bis sein Team im Spiel angekommen sei: «Keine Ahnung wieso. Wir hatten kein Tempo, das Powerplay funktionierte auch nicht. Erst am Schluss haben wir so gespielt, wie wir es können. Leider viel zu spät.»

Wir haben am Donnerstag noch einmal eine Möglichkeit, die Medaille zu holen. Aber wir hatten eine gute Chance, sie jetzt zu holen.

Das 1:2 ist die knappste Niederlage überhaupt gegen die fünffachen Olympiasiegerinnen. Das sollte Motivation und Schub für das Bronzespiel am Donnerstag gegen Schweden (ab 14:40 Uhr live auf SRF zwei) geben. Unmittelbar nach dem Spiel tat es dies für Muller aber noch nicht: «Ich habe wirklich gedacht, dass etwas drin gelegen wäre. So super war Kanada auch nicht. Wir haben am Donnerstag noch einmal eine Möglichkeit, die Medaille zu holen. Aber wir hatten eine gute Chance, sie jetzt zu holen.»

Wieder gegen Schweden – und wieder Bronze?

Am Donnerstag greifen die Schweizerinnen nach der zweiten olympischen Medaille nach 2014. In Sotschi hatte sich die Schweiz gegen Schweden nach einem 0:2-Rückstand mit einem 4:3-Sieg Bronze gesichert. Auch damals war man im Halbfinal nur knapp an Kanada gescheitert (1:3).

Wenn die Muller-Equipe an die Leistung des 3. Drittels im Spiel gegen die Kanadierinnen anknüpfen kann, stehen die Chancen auf einen Medaillengewinn sicher nicht schlecht. Zwar ging das letzte Duell mit Schweden 2:5 verloren, zuvor hatte die Schweiz gegen die Nordeuropäerinnen aber 3 Siege in Serie gefeiert. «Wir haben gezeigt, dass wir mit den Topteams mithalten können. Wir werden das Selbstvertrauen mitnehmen und sind parat für die Bronzemedaille», sagte Stefanie Wetli.

