Widriges Wetter zwingt die Olympia-Organisatoren im Endspurt von Milano Cortina 2026 zu einigen Verschiebungen.

Legende: Improvisation ist gefragt Zu (viel) Schnee in Livigno. Keystone/Julia Demaree Nikhinson

Starker Schneefall bringt bei den Winterspielen in Norditalien den Zeitplan weiter durcheinander. Am Donnerstagmorgen musste auch die in Livigno angesetzte Qualifikation der Ski-Freestyler in der Halfpipe (mit dem Schweizer Robin Briguet) verschoben werden. Eigentlich sollte der Wettbewerb der Männer um 10:30 Uhr beginnen.

Nach längerer Geduldsprobe und späteren Angaben des Weltverbands wurden die beiden Quali-Durchgänge auf Freitag vertagt.

Schon am Vorabend war der für Donnerstag geplante Wettkampf der Aerials-Spezialisten wegen angekündigter «erheblicher Schneefälle» verlegt worden. Die Sicherheit der Athletinnen und Athleten habe höchste Priorität, hiess es. Die Qualifikation mit den Schweizer Medaillenhoffnungen Noé Roth und Pirmin Werner soll nun am Freitag ab 10:30 Uhr nachgeholt werden (Final ab 13:30 Uhr).

Auch die Nordischen Kombinierer hatten bei ihrem Wettbewerb am Donnerstagvormittag mit schwierigen Umständen zu kämpfen. In Predazzo schneite es ebenfalls stark. Die Kombinierer schlossen ihre olympischen Wettbewerbe mit dem Teamsprint ab.