An den Olympischen Spielen kommt es in Livigno wetterbedingt zu Verschiebungen. Betroffen sind die Aerials-Qualifikation sowie der Slopestyle-Final der Snowboarderinnen.

In der Nordischen Kombination holt Jens Luraas Oftebro seine zweite Goldmedaille.

Allgemein: Schneefall sorgt für Verschiebungen

An den Olympischen Spielen Milano Cortina 2026 haben aufgrund des Wetters erstmals Wettkämpfe vertagt werden müssen. So konnte am Dienstag die Qualifikation im Aerials, wo unter anderem Noé Roth im Einsatz gestanden wäre, nicht durchgeführt werden. Wann diese nachgeholt wird, ist aktuell ebenso unklar wie die Neuansetzung des Slopestyle-Finals der Snowboarderinnen. Auch sie konnten ihren Wettkampf aufgrund ergiebiger Schneefälle und schlechter Sichtverhältnisse am Nachmittag nicht in Angriff nehmen.

Nordische Kombination: Oftebro doppelt nach

Jens Luraas Oftebro hat im Val di Fiemme seine zweite Goldmedaille eingeheimst. Der Norweger hatte bereits den Wettkampf auf der Normalschanze mit anschliessendem 10-km-Langlauf gewonnen, nun doppelte er auf der Grossschanze nach. Nach dem Skispringen hatte Oftebro Zwischenrang 9 belegt und startete mit einem Handicap von 44 Sekunden in die Loipe. Am Ende distanzierte er den Österreicher Johannes Lamparter, der von der Normalschanze Silber gewonnen hatte, um knapp 6 Sekunden. Bronze ging mit Ilkka Herola an einen Finnen.

Legende: Viel Neuschnee In Livigno schneite es am Dienstag ergiebig. imago images/Nathan Ray Seebeck

Milano Cortina 2026