Internationale Olympia-News Chinese Su holt im Slopestyle Gold

18.02.2026, 13:04

Im Slopestyle der Snowboarder hat der Chinese Su Yiming die Goldmedaille errungen. Der 22-Jährige stellte im ersten Run mit 82,41 Punkten eine Marke auf, die bis zum Schluss kein Athlet mehr zu toppen vermochte. Nach Silber vor vier Jahren in Peking stand er heuer also zuoberst auf dem Podest. Auf den Plätzen 2 und 3 klassierten sich mit Taiga Hasegawa (JPN) und Jake Canter (USA) Athleten, die an Olympischen Spielen erstmals Medaillen holten. Der neuseeländische Quali-Sieger Dane Menzies ging als 5. leer aus.

Milano Cortina 2026

SRF zwei, sportlive, 18.2.2025, 11:15 Uhr ; 

