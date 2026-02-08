«Vierfach-Gott» Ilia Malinin führt die USA in Mailand in einem Herzschlagfinale gegen Japan zu Olympiagold.

Beim Triumph des norwegischen Eisschnellläufers Sander Eitrem jubelt in Mailand auch die Olympia-Gastgeber-Nation Italien.

Rodler Max Langenhan stellt im Cortina Sliding Centre gleich vier Bahnrekorde auf und beschert Deutschland im Einsitzer die erste Goldmedaille.

USA gewinnt Eiskunstlauf-Krimi gegen Japan

Angeführt von Superstar Ilia Malinin hat das US-Eiskunstlauf-Team in Mailand die Goldmedaille geholt. Der Topfavorit setzte sich in einem Herzschlagfinale um den Olympiasieg gegen Japan durch. Die USA kamen in Mailand auf 69 Punkte, Japan auf 68 Zähler. Gastgeber Italien wurde mit 60 Punkten Dritter. Der 21-jährige Malinin, der wegen seiner vielen Vierfachsprünge auch den Spitznamen «Vierfach-Gott» trägt, zeigte als vorletzter Läufer des Wettbewerbs die beste Kür der Männer – allerdings blieb er nicht ohne Fehler. Vor der Männer-Kür lagen die USA und Japan noch gleichauf. Malinin (200,03) behielt im Duell mit Shun Sato (194,86) aber die Oberhand.

Erste Olympia-Medaille für Eisschnellläufer Eitrem

Der norwegische Eisschnellläufer und Weltrekordhalter Sander Eitrem hat in Mailand über 5000 m die Goldmedaille gewonnen. Der 23-Jährige kam bei seinem Olympia-Debüt nach 6:03,95 Minuten ins Ziel und knackte den olympischen Rekord des Schweden Nils van der Poel von den vergangenen Winterspielen in Peking um fast 5 Sekunden. Silber ging an den erst 19-jährigen Tschechen Metodej Jilek, der als erster Mann seines Landes eine Olympiamedaille im Eisschnelllaufen holte. Bronze sicherte sich überraschend der Italiener Riccardo Lorello, der damit für neuerliche Ekstase beim Heimpublikum sorgte. Am Vortag hatte seine Landsfrau Francesca Lollobrigida über 3000 m triumphiert.

Rodler Langenhan mit Rekord-Show zu Gold

Max Langenhan hat Deutschland an den Winterspielen in Italien die erste Goldmedaille beschert. Der 26-Jährige fuhr im Cortina Sliding Centre mit vier Bahnrekorden in vier Läufen in einer eigenen Liga. Mit 0,596 Sekunden Vorsprung verwies er im Einsitzer den Österreicher Jonas Müller auf Rang 2. Bronze holte wie schon vor vier Jahren in Peking der Italiener Dominik Fischnaller. Der Weltcupführende Felix Loch (GER) musste sich bei seiner fünften Olympia-Teilnahme mit Rang 6 begnügen.

Milano Cortina 2026