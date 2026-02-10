Schwedens Geschwisterpaar Wrana/Wrana gewinnt den Olympia-Curling-Final im Mixed-Doppel in Cortina gegen die USA 6:5.

Das Mixed-Team-Springen auf der Schanze von Predazzo wird zur slowenischen Beute. Norwegen und Japan komplettieren das Podest.

Curling: Olympiagold im Mixed Doppel geht an Schweden

Nach Kanada (2018) und Italien (2022) hat sich Schweden die dritte Olympia-Goldmedaille im Mixed-Doppel im Curling gesichert. Die Geschwister Isabella und Rasmus Wrana setzten sich in einem packenden Final gegen das amerikanische Duo Cory Thiesse und Korey Dropkin mit 6:5 durch. Es war das Duell Weltmeister 2024 gegen Weltmeister 2023. Im Spiel um Platz 3 hatte sich das einheimische Duo Stefania Constantini/Amos Mosaner gegen Grossbritannien durchgesetzt. Die Schweiz war bereits in der Round Robin ausgeschieden.

Skispringen: Slowenien siegt wie 2022

Nachdem die Olympischen Spiele für die Überflieger Nika und Domen Prevc mit Enttäuschungen begonnen hatten – für sie reichte es auf der Normalschanze immerhin zu Silber, er kam nicht über Platz 6 hinaus –, rehabilitierten sich die Geschwister im Mixed-Team-Wettkampf. Im Team mit Nika Vodan und Anze Lanisek sicherten sie Slowenien überlegen die Goldmedaille. Nach insgesamt acht Sprüngen hatte das favorisierte Quartett mehr als 30 Punkte Reserve auf Platz 2. Dieser ging an Norwegen, Japan komplettierte das Podest. Bereits vor 4 Jahren war der Sieg an Slowenien gegangen. Ein Schweizer Team war nicht am Start.

Olympische Winterspiele