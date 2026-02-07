Legende: Olympiasieger mit 21 Jahren Kira Kimura. imago images/IPA Sport

Im Big-Air-Final der Snowboarder geht Gold und Silber nach Japan. Schweizer waren in der Entscheidung keine dabei.

Die lange verletzte Slowakin Petra Vlhova verkündet auf Social Media, dass sie in Cortina definitiv ihr Comeback geben wird.

Lindsey Vonn zeigt beim 2. und letzten Abfahrts-Training vor der Olympia-Abfahrt, dass mit ihr zu rechnen sein wird.

Japanischer Doppelsieg im Big-Air-Final

Kira Kimura hat im Big-Air-Final der Snowboarder Gold gewonnen. Der Japaner hatte bereits bei seinem ersten Versuch eine Duftmarke gesetzt (89,00 Punkte), geriet nach einem verpatzten zweiten Sprung aber unter Druck. Diesem hielt er jedoch souverän stand und ergatterte mit seinem dritten Versuch – die zwei besten kamen in die Wertung – 90,50 Punkte, womit er sich souverän den Sieg holte. Silber ging mit dem Respektabstand von 8 Zählern an seinen Landsmann Ryoma Kimata. Bronze sicherte sich der Chinese Yiming Su, der vor vier Jahren in Peking triumphiert hatte. Der Final ging ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Jonas Hasler hatte den Sprung in das 12-köpfige Finalfeld verpasst.

Vlhova bestätigt Start in Team Kombi und Slalom

Nach 2 Jahren Verletzungspause wird Petra Vlhova im Rahmen der Olympischen Spiele ihr Comeback geben. Die Slowakin bestätigte am Samstag in den sozialen Medien ihre Teilnahme in Cortina. «Seit meinem letzten Rennen sind zwei Jahre vergangen. Ich kann es kaum erwarten, wieder im Startgate zu stehen und meine Nation zu vertreten», schrieb die 30-Jährige. Sie werde in der Team Kombi sowie im Slalom an den Start gehen, so Vlhova, die vor vier Jahren in Peking Olympiagold im Slalom gewonnen hatte.

Training Frauen-Abfahrt: Vonn überzeugt – Schweizerinnen zurück

Lindsey Vonn scheint bereit, auch mit gerissenem Kreuzband um eine Olympiamedaille zu kämpfen. Im letztlich nach 23 Athletinnen abgebrochenen Abschlusstraining belegte sie den 3. Platz – mit nur 37 Hundertsteln Rückstand auf Landsfrau und Weltmeisterin Breezy Johnson. Die Schweizerinnen verloren erneut viel Zeit. Jasmine Flury war zum Zeitpunkt des Abbruchs als 14. mit 1,5 Sekunden Rückstand die Beste, Malorie Blanc und Corinne Suter klassierten sich mit 2,48 respektive 2,81 Sekunden als Dritt- und Zweitletzte. Janine Schmitt konnte mit Startnummer 24 gar nicht erst von oben starten. Die restlichen Fahrerinnen durften letztlich immerhin noch den unteren Teil der Strecke ohne Zeitmessung befahren. Für die Olympia-Abfahrt am Sonntag (um 11:30 Uhr live auf SRF zwei) ist zum Glück besseres Wetter angesagt.

