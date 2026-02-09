Die Japanerin Kokoma Murase springt im Big Air der Snowboarderinnen in Livigno zum Olympiasieg.

Im Mixed-Curling kämpfen am Dienstag Schweden und die USA um Gold.

Snowboard: Japanerin Murase holt Big-Air-Gold

Big-Air-Weltmeisterin Kokomo Murase ist in Livigno auch zu Olympia-Gold gesprungen. Die 21-jährige Japanerin stiess Zoi Sadowski Synnott mit dem letzten ihrer drei Versuche noch vom obersten Treppchen. Murase kam in der Addition ihrer besten zwei Sprünge auf ein Total von 179,00 Punkten, Sadowski Synnott erreichte 172,25. Damit blieb der Neuseeländerin wie 2022 in Peking die Silbermedaille. Bronze ging an die erst 18-jährige Südkoreanerin Seungeun Yu (171,00). Anna Gasser (AUT), die vor vier Jahren Olympiasiegerin geworden war, musste sich mit Platz 8 begnügen. Die Schweizerin Ariane Burri hatte den Final der besten 12 als 19. verpasst.

Curling: Schweden und USA im Mixed-Final

Im Final des olympischen Mixed-Curling-Turniers in Cortina treffen am Dienstagabend die Weltmeister von 2023 respektive 2024 aufeinander: Die USA fordern Schweden. Das US-amerikanische Team mit Cory Thiesse und Korey Dropkin setzte sich im Halbfinal dank eines Zweierhauses im letzten End gegen Gastgeber Italien 9:8 durch. Deutlicher war das Verdikt im anderen Halbfinal: Isabella und Rasmus Wranaa sicherten sich den Platz im Spiel um Gold mit einem 9:3 gegen Grossbritannien. Im 6. End führte das schwedische Gespann mit einem Fünferhaus die Entscheidung herbei.

Olympische Winterspiele