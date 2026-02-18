Snowboard Slopestyle: In Livigno holt sich Mari Fukada (JAP) Gold bei den Frauen, der Chinese Su Yiming siegt im Männer-Wettkampf.

Der Aerials-Wettkampf der Ski-Freestyler wird vom Donnerstag auf den Freitag verschoben.

Snowboard: Fukada schlägt Peking-Siegerin hauchdünn

In einem Herzschlagfinale setzte sich Mari Fukada (JAP) um die Winzigkeit von 0,35 Punkten vor Zoi Sadowski Synnott (NZL) durch und holte sich in Livigno Slopestyle-Gold auf dem Snowboard. Ihre 87,83 Punkte stellte Fukada in ihrem 3. und letzten Run auf. Auch bei der Peking-Olympiasiegerin Sadowski Synnott wurde der letzte Versuch am besten bewertet, allerdings mit 87,48 Zählern knapp schlechter. Bronze ging an Kokomo Murase (JAP/85,80), die sich in Milano Cortina bereits im Big Air Gold gesichert hatte.

Snowboard: Su verbessert sich im Slopestyle auf die oberste Podeststufe

Im Slopestyle der Snowboarder hat der Chinese Su Yiming die Goldmedaille errungen. Der 22-Jährige stellte im ersten Run mit 82,41 Punkten eine Marke auf, die bis zum Schluss kein Athlet mehr zu toppen vermochte. Nach Silber vor vier Jahren in Peking stand er heuer zuoberst auf dem Podest. Auf den Plätzen 2 und 3 klassierten sich mit Taiga Hasegawa (JPN) und Jake Canter (USA) Athleten, die an Olympischen Spielen erstmals Medaillen holten. Der neuseeländische Quali-Sieger Dane Menzies ging als 5. leer aus.

Aerials: Roth und Werner erst am Freitag im Einsatz

Die Aerials-Qualifikation der Ski-Freestyler in Livigno muss erneut verschoben werden. Ursprünglich auf Dienstag geplant und auf Donnerstag verschoben, findet der olympische Wettkampf inklusive Medaillen-Entscheidung neu am Freitag statt. Mit Noé Roth und Pirmin Werner stehen zwei Schweizer Medaillenhoffnungen am Start.

Milano Cortina 2026