 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Internationale Olympia-News Slopestyle-Gold im Snowboard geht an Japan und China

18.02.2026, 13:04

Teilen

Snowboard: Fukada schlägt Peking-Siegerin hauchdünn

Im einem Herzschlagfinale setzte sich Mari Fukada (JAP) um die Winzigkeit von 0,35 Punkten vor Zoi Sadowski Synnott (NZL) durch und holte sich in Livigno Slopestyle-Gold auf dem Snowboard. Ihre 87,83 Punkte stellte Fukada in ihrem 3. und letzten Run auf. Auch bei der Peking-Olympiasiegerin Sadowski Synnott wurde der letzte Versuch am besten bewertet, allerdings mit 87,48 Zählern knapp schlechter. Bronze ging an Kokomo Murase (JAP/85,80), die sich in Milano Cortina bereits im Big Air Gold gesichert hatte.

Snowboard: Su verbessert sich im Slopestyle auf die oberste Podeststufe

Im Slopestyle der Snowboarder hat der Chinese Su Yiming die Goldmedaille errungen. Der 22-Jährige stellte im ersten Run mit 82,41 Punkten eine Marke auf, die bis zum Schluss kein Athlet mehr zu toppen vermochte. Nach Silber vor vier Jahren in Peking stand er heuer zuoberst auf dem Podest. Auf den Plätzen 2 und 3 klassierten sich mit Taiga Hasegawa (JPN) und Jake Canter (USA) Athleten, die an Olympischen Spielen erstmals Medaillen holten. Der neuseeländische Quali-Sieger Dane Menzies ging als 5. leer aus.

Milano Cortina 2026

SRF zwei, sportlive, 18.2.2025, 11:15 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)