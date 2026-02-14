Legende: 2. Auftritt, 2. Olympiasieg Jordan Stolz nimmt nach seinen Triumphen über 1000 m und 500 m auch über 1500 m und im Massenstart die Medaillen ins Visier. Imago/Orange Pictures

Eisschnelläufer Jordan Stolz jubelt an Olympia nach seinem Triumph über 1000 m auch über die halbe Distanz.

Auf der Buckelpiste holt sich Topfavoritin Jakara Anthony nach dem verpatzten Einzel-Wettkampf Dual-Gold.

Eisschnelllauf: Stolz überragt erneut alle

Wie schon über 1000 m heisst der Olympiasieger auch über 500 m Jordan Stolz. Der 21-jährige Shootingstar setzte sich in Mailand in der olympischen Rekordzeit von 33,77 Sekunden durch. Auf den Weltrekord fehlten dem US-Amerikaner lediglich 16 Hundertstel. Im hochklassigen Direktduell mit Stolz hatte der Niederländer Jenning de Boo das Nachsehen. Der 22-jährige Herausforderer holte sich 11 Hundertstel hinter seinem Dauerrivalen – wie schon über 1000 m – immerhin Silber. Bronze ging an den Kanadier Laurent Dubreuil.

Moguls: Anthony schlägt im Dual-Bewerb zurück

Die Australierin Jakara Anthony hat auf die Enttäuschung am Mittwoch, als sie im Einzel-Wettkampf als Topfavoritin den 2. Final verpatzt hatte, eindrücklich reagiert. Im erstmals an Olympischen Spielen ausgetragenen Dual-Bewerb setzte sich die 27-Jährige in Livigno im Final gegen die US-Amerikanerin Jaelin Kauf durch. Bronze sicherte sich Kaufs Landsfrau Elizabeth Lemley, die am Mittwoch im Einzel noch Gold geholt hatte.

