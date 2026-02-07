Lindsey Vonn zeigt beim 2. und letzten Abfahrts-Training vor der Olympia-Abfahrt, dass mit ihr zu rechnen sein wird.

Training Frauen-Abfahrt: Vonn überzeugt – Schweizerinnen zurück

Lindsey Vonn scheint bereit, auch mit gerissenem Kreuzband um eine Olympiamedaille zu kämpfen. Im letztlich nach 23 Athletinnen abgebrochenen Abschlusstraining belegte sie den 3. Platz – mit nur 37 Hundertsteln Rückstand auf Landsfrau und Weltmeisterin Breezy Johnson. Die Schweizerinnen verloren erneut viel Zeit. Jasmine Flury war zum Zeitpunkt des Abbruchs als 14. mit 1,5 Sekunden Rückstand die Beste, Malorie Blanc und Corinne Suter klassierten sich mit 2,48 respektive 2,81 Sekunden als Dritt- und Zweitletzte. Janine Schmitt konnte mit Startnummer 24 gar nicht erst von oben starten. Die restlichen Fahrerinnen durften letztlich immerhin noch den unteren Teil der Strecke ohne Zeitmessung befahren. Für die Olympia-Abfahrt am Sonntag (um 11:30 Uhr live auf SRF zwei) ist zum Glück besseres Wetter angesagt.

