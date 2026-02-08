Legende: Der Weltmeister ist jetzt auch Olympiasieger Sander Eitrem schnappt sich Gold über 5000 m. imago images/NTB/Heiko Junge

Beim Triumph des norwegischen Eisschnellläufers Sander Eitrem jubelt in Mailand auch die Olympia-Gastgeber-Nation Italien.

Rodler Max Langenhan stellt gleich vier Bahnrekorde auf und beschert Deutschland im Einsitzer die erste Goldmedaille.

Erste Olympia-Medaille für Eisschnellläufer Eitrem

Der norwegische Eisschnellläufer und Weltrekordhalter Sander Eitrem hat in Mailand über 5000 m die Goldmedaille gewonnen. Der 23-Jährige kam bei seinem Olympia-Debüt nach 6:03,95 Minuten ins Ziel und knackte den olympischen Rekord des Schweden Nils van der Poel von den vergangenen Winterspielen in Peking um fast 5 Sekunden. Silber ging an den erst 19-jährigen Tschechen Metodej Jilek, der als erster Mann seines Landes eine Olympiamedaille im Eisschnelllaufen holte. Bronze sicherte sich überraschend der Italiener Riccardo Lorello, der damit für neuerliche Ekstase beim Heimpublikum sorgte. Am Vortag hatte seine Landsfrau Francesca Lollobrigida über 3000 m triumphiert.

Rodler Langenhan mit Rekord-Show zu Gold

Max Langenhan hat Deutschland an den Winterspielen in Italien die erste Goldmedaille beschert. Der 26-Jährige fuhr im Cortina Sliding Centre mit vier Bahnrekorden in vier Läufen in einer eigenen Liga. Mit 0,596 Sekunden Vorsprung verwies er im Einsitzer den Österreicher Jonas Müller auf Rang 2. Bronze holte wie schon vor vier Jahren in Peking der Italiener Dominik Fischnaller. Der Weltcupführende Felix Loch (GER) musste sich bei seiner fünften Olympia-Teilnahme mit Rang 6 begnügen.

Milano Cortina 2026