Legende: Kann es kaum fassen Überraschungs-Olympiasieger Cooper Woods. Reuters/Joe Camporeale

Überraschung im Moguls-Wettkampf: Aussenseiter Woods siegt, Topfavorit Kingsbury holt «nur» Silber.

Moguls: Woods macht sich hauchdünn zum Olympiasieger

Der Australier Cooper Woods hat dem kanadischen Topfavoriten Mikaël Kingsbury das sicher geglaubte Olympiagold im Moguls noch aus den Händen gerissen. Aussenseiter Woods, der noch nie einen Weltcup gewonnen hat, kam in Livigno im letzten aller Finalläufe wie der 9-fache Weltmeister Kingsbury auf 83,71 Punkte. Weil der Herausforderer aber die besseren Schwünge (Turns) zeigte und dort auf einen höheren Wert kam (48,4 zu 47,7), erhielt er Gold. Dem 9-fachen Weltmeister blieb nur noch, wütend seine Silber-Ski in den Schnee zu werfen. Hinter Kingsbury gewann Weltmeister Ikuma Horishima aus Japan (83,44 Punkte) Bronze.

Olympische Winterspiele